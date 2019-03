Schwarzwildpopulation eingedämmt

Die Ehrung treuer und verdienter Mitglieder stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Kreisjägervereinigung Wertheim.

Main-Tauber-Kreis. Eröffnet wurde die Zusammenkunft im Hundheimer Gemeindezentrum durch Kreisjägermeister Hubertus Lotz.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann lobte die gute Zusammenarbeit von Gemeinde und Jagdpächtern. Wie er erklärte, funktioniere die Wildschadensausgleichskasse gut – trotz einiger Ungereimtheiten im vergangenen Jahr. Eine Wildverwahrstelle habe errichtet werden können, und im Wald gebe es Veränderungen, da der Staatsforst zu einer Anstalt des öffentlichen Rechts werde.

Gute Disziplin

Gernot Böck, Leiter der Unteren Jagdbehörde, bescheinigte den Jägern eine gute Disziplin bei der Waffenaufbewahrung. Er rügte aber die Nachlässigkeit bei der Abgabe der obligatorischen Streckenliste.

Die im Zusammenhang mit der drohenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) getroffenen jagdlichen Regelungen gelten weiterhin. Außerdem sei eine Expertengruppe unter der Federführung des Veterinäramts gebildet worden, mit der man für den Ernstfall gewappnet sei.

Dagmar Wulfes. Leiterin des Kreisforstamts, bestätigte, dass der Staatswald sich mit dem 1. Januar 2020 aus dem Gemeindewald zurückziehe. Bei der Erneuerung des Waldes setze man auf Naturverjüngungen. Die führten aber nur zum Erfolg, wenn das Rehwild entsprechend kurz gehalten werde, betonte die Expertin.

Das probateste Mittel zur Reduktion des Wildes sei eine Jagd nach dem Vorbild der Drückjagden, wie sie von den Forstämtern organisiert werden, stellte Wulfes fest.

Kreisjägermeister Hubert Hartnagel von der Kreisjägervereinigung Tauberbischofsheim freute sich, dass der diesjährige Jägerprüfungskurs bereits ausgebucht sei. An das Forstamt gerichtet, monierte er die vielen Zäune im Wald, die für das Wild unnötige Barrieren darstellten.

Stefan Fröber, neuer Geschäftsführer des Bauernverbands, bot als Ansprechpartner in landwirtschaftlichen Fragen seine Unterstützung an.

Vereinsaktivitäten

Hubertus Lotz berichtete von vielfältigen Vereinsaktivitäten. So habe man mit revierübergreifenden Drückjagden die Schwarzwildpopulation eingedämmt.

In ganz Baden-Württemberg seien im vergangenen Jagdjahr 78 000 Wildschweine erlegt worden. Das sei ein Rekord. Was den Umgang mit dem Wolf angehe, so sei die Politik in der Verantwortung, angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch sogenannte Problemwölfe in manchen Gegenden zeuge die aktuelle Diskussion von einem falsch verstandenen Natur- und Tierschutz.

Nach den Berichten des Schatzmeisters und der Kassenprüfer der Kreisjägervereinigung Wertheim entlasteten die Mitglieder den Vorstand einstimmig.

Ehrungen

Für ihre Treue zum Verein wurden geehrt: Bruno Senghas (50 Jahre); Gerhard Buscher, Werner Grein und Reinhard Keller (alle 40 Jahre); Joachim Busse und Günther Seidenfuss (25 Jahre).

Über eine Auszeichnung für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Jagdhornbläserkorps durften sich folgende Mitglieder freuen: Katja Wolz (30 Jahre), Heiko Busse (20 Jahre) und Ursula Salzmann (zehn).

Den besten Rehbock (416 g) erlegte Michael Stumpf.

Den Gastvortrag hielt an diesem Abend Werner Kuhn, Leiter der Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Er referierte zum Thema „Landwirtschaft und Artenschutz – geht das?“

Ausführlich und anschaulich zeigte der Experte seinen Zuhörern einige verschiedene Möglichkeiten der Bewirtschaftung der Kulturlandschaft auf, die zum Artenschutz beitragen können, ohne allerdings das erklärte und berechtigte Ziel eines ertragsoptimierten Landbaus zu verhindern. kjv

