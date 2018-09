Schwere Zeiten für gute Freunde

Wertheim.Im Rahmen der Ferien für Entdecker des Stadtjugendrings Wertheim drehten Kinder mit Schauspielerfahrung in einem Kurs der Forscherkids Wertheim einen eigenen Spielfilm.

Die spannende und emotionale Geschichte ist am heutigen Montag um 17.45 Uhr im Roxy Kino Wertheim zu sehen. Zudem gibt es bei der Premiere Einblicke in die Produktion des rund 51 Minuten langen Spielfilms. Der Eintritt ist frei.

Der Film „Schwere Zeiten“ erzählt die Geschichte von Emely. Sie ist voller Sorgen um ihren fünfjährigen Bruder Jan, der dringend ein Spenderherz braucht. Ihr bester Freund Jonathan will ihr in den schweren Zeiten beistehen und ihr Kraft geben. Während er sich voll darauf konzentriert, Emely zu helfen, merkt er nicht, dass auch sein Bruder Linus ihn vermisst. Linus fühlt sich unverstanden, so kommt es zum heftigen Geschwisterstreit.

Linus erhofft sich Hilfe von seinem besten Freund Hannes. Dieser versucht ihm die Situation von Emely und Jonathan klarzumachen. Linus fühlt sich jedoch von ihm verraten und die Freundschaft droht zu zerbrechen. Auch zwischen Emely und ihrer Freundin Sarah kommt es zu Streit.

Bei Emely staut sich durch die Angst und weitere Probleme eine innere Wut auf, die sich irgendwann in heftigen Vorwürfen gegenüber Jonathan entlädt.

Auch Jans Gesundheitszustand wird immer kritischer. Können die Kinder ihre Freundschaft retten? Wird es Jan schaffen? sjr

