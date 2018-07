Schwerverletzter nach Schlägerei

Anzeige

Mondfeld.Am Rande einer Party auf einem Waldgrillplatz in der Verlängerung des Europawegs im Mondfelder Gewann Linsenrain ist ein Partybesucher am Samstagfrüh so schwer am Kopf verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Polizeirevier Wertheim ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen zwei Partybesucher am Samstagfrüh zwischen 3 und 3.30 Uhr von einer Gruppe von sechs Personen mehrfach geschlagen worden sein. Hierbei sei auch eine Mülltonne aus Metall an den Kopf eines der Opfer geworfen worden. Nach einer kurzfristigen Beendigung der Angriffe wurde einem der beiden aus der Zweiergruppe mit einer Glasflasche derart auf den Kopf geschlagen, dass dieser bewusstlos wurde. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. pol