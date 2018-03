Schwierige Aufgaben bravourös gelöst

Anzeige

Wertheim.„Es ist gar nicht so ohne, was an Hartnäckigkeit für diesen Wettbewerb gebraucht wird“, sagt der Schulleiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, Hartmut Reinhard. Den Stolz auf die beiden 15-jährigen Schülerinnen der Klasse 10c sieht man ihm dabei fast an.

Immerhin haben Caroline Adler und Paula Hilgner jeweils einen ersten Platz beim Landeswettbewerb Mathematik in der ersten Runde belegt. Dieser Wettbewerb findet jährlich statt. Die Teilnahme ist ganz freiwillig. Von den zugeschickten sechs Aufgaben mussten vier gelöst werden, um überhaupt einen Platz in der ersten Runde belegen zu können.

Was so einfach klingt, ist es nicht. Jede Aufgabe setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen, die, wie beispielsweise die Beweisführung, noch nicht einmal im Unterricht behandelt wurden und deren Lösungen sich natürlich nicht googeln lassen, wie Christina Breitschwerdt, Fachberaterin für Mathematik, bestätigte.