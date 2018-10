Wertheim.Im September feierte das Wertheimer Senioren-Kino Premiere. Seitdem zeigt das Roxy-Kino immer am letzten Donnerstag im Monat als Nachmittagsvorstellung einen Film, der gerade auch ältere Menschen ansprechen dürfte. Am Donnerstag, 25. Oktober, wird die Veranstaltungsreihe um 15 Uhr mit „Kindeswohl“ fortgesetzt, einem bewegenden Justiz- und Ehedrama mit den Hollywood-Größen Emma Thompson und Stanley Tucci.

In dem Streifen spielt Emma Thompson die renommierte Familienrichterin Fiona Maye, die ihren Beruf als Berufung sieht. Fionas Mann wirft ihr nun vor, sich wegen der Arbeit in den vergangenen Jahren von ihm entfernt zu haben. Er konfrontiert sie mit seinem Entschluss, eine Affäre anfangen zu wollen. Ein Vorabgeständnis, das Fiona aus der Bahn zu werfen droht. Gleichzeitig bekommt sie es mit einem dringlichen Fall zu tun: Der 17-jährige Adam ist an Leukämie erkrankt. Für eine Heilung ist eine Bluttransfusion nötig. Doch Adams Eltern – und auch er selbst – lehnen das aus Glaubensgründen ab. Fiona muss nun schnell eine schwierige Entscheidung treffen.

Die Veranstaltungsreihe Senioren-Kino ist eine gemeinsame Initiative von Volkshochschule, Seniorenbeirat und Roxy-Kino. Durch das Senioren-Angebot können ältere Menschen einmal pro Monat eine Nachmittagsvorstellung besuchen. Zu dieser Zeit sind auch die Busverbindungen besser. Außerdem können die Senioren den Kino-Besuch mit Besorgungen verbinden.

Das Senioren-Kino findet immer am letzten Donnerstag im Monat um 15 Uhr statt. Über das Filmprogramm informiert das Roxy-Kino auf seiner Internetseite unter www.roxy-wertheim.de.

