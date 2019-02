Sechs tolle Tage in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim.Folgende Veranstaltungen der Faschingsgesellschaft finden in der Kreuzwertheimer Dreschhalle statt: Altweiberfasching mit den „Almzockern“ und Showeinlagen von Männerballetten am Donnerstag, 28. Februar, ab 20.01 Uhr. Einlass (nur für Frauen) ist um 19 Uhr. Es wird ein Heimfahrservice eingerichtet. Am Freitag, 1. März, ist Jugend-Faschings-Disco mit ausschließlich alkoholfreien Getränken von 18 bis 22 Uhr. Das traditionelle „Foasenoachtsvergraben“ findet am Samstag, 2. März, ab 19.30 Uhr statt, ab 19.61 Uhr ist Faschingsparty mit den „Bayernkrachern“ und Showeinlagen. Treffpunkt zum großen Fackelzug mit Ausgraben der Foasenoacht am Kirchplatz ist am Sonntag, 3. März, um 18.30 Uhr an der Dreschhalle. Direkt im Anschluss, gegen 19.30 Uhr, ist traditioneller Balwierersdoonz, um 20 Uhr Tanz-Ball mit „The Jets“. Der Straßenfasching um das Wanda-Haus mit „Sing Twice“ findet am Montag, 4. März, ab 10 Uhr statt, anschließend ist Rosenmontagsumzug. Zum Abschluss gibt es am Dienstag, 5. März, ab 10 Uhr ein Heringsessen im Fürstin-Wanda-Haus, um 13.59 Uhr Kinderfasching in der Dreschhalle, bevor 18 Uhr das traditionelle Foasenoachtsverbrennen stattfindet.

