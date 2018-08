Anzeige

Külsheim.Ein Secondhandbasar „Rund ums Kind“ mit Herbst- und Winterbekleidung findet am Samstag, 22. September, in der Külsheimer Festhalle statt. Verkauf ist von 10 bis 12.30 Uhr, Einlass für Schwangere mit Vorlage des Mutterpasses ab 9.30 Uhr. Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 21. September, von 16 bis 17 Uhr, die Rückgabe am Samstag, 22. September, von 16.30 bis 17 Uhr. Für alle, die sich bei Ein- oder Ausräumen der Ware beteiligen findet am Freitag, 21. September, von 18.30 bis 19.30 Uhr ein „Helferverkauf“ statt. Pro Kunde gibt es eine Kundennummer, mit der bis zu 100 Teile abgegeben werden können. Es wird ein Kostenbeitrag pro Kundennummer erhoben. 20 Prozent vom Umsatz gehen nach Angaben der Verantwortlichen an den katholischen Kindergarten St. Elisabeth Külsheim. Verkauf von Kommunionbekleidung ist möglich und soll vorab per E-Mail angemeldet werden. Anmeldung ab 16. August unter Kinderbasar-Kuelsheim@gmx.de.