Seelenzerfall in surrealer Bilderwelt

Er flieht in die nächtlichen Großstadtstraßen, wo er von Hermine aufgelesen wird. Die androgyne Verführerin eröffnet ihm eine dionysische Erfahrungswelt. Er wird eingeladen in das magische Theater, wo er vorübergehend seine Persönlichkeit vergisst und seine Seele in eine surreale Bilderwelt zerfällt.

Hermann Hesse hatte in seinem Leben immer wieder Krisen zu bewältigen. So suchte er nach alternativen Lebensformen, erkundete sein Seelenleben und unternahm eine religiös inspirierte Reise nach Indien.

Der „Steppenwolf“ ist neues Sternchenthema an Gymnasien in Baden-Württemberg und wird ab 2019 im Abitur geprüft.

Bei der Inszenierung von Wolf E. Rahlfs wirken bei der Aufführung in Wertheim mit: Cornelia Heilmann, Nadine Pape, Sina Weiß; Colin Hausberg, Markus Hennes, Tobias Karn, David Meyer; Inszenierung: Ausstattung: Franziska Smolarek; Musik: Paolo Greco.

Vor der Vorstellung in der Aula Alte Steige findet um 19 Uhr in der eine Einführung in die Produktion statt. Dazu sind alle Interessierten willkommen. blb

