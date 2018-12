Sehr unterhaltsamer Mix

Der Griesgram Ebeneezer Scrooge hat ein gutes Herz. © Agentur „24 Bilder“

Wertheim.Der letzte VHS-Film des Jahres im Roxy verknüpft auf bezaubernde Weise die berühmte Weihnachtsgeschichte von Dickens mit dessen eigener Biografie. Zu sehen ist „Charles Dickens: Der Mann, der Weihnachten erfand“ am morgigen Dienstag um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 26. Dezember, um 20.30 Uhr.

London, 1843: Charles Dickens weiß nicht mehr weiter: Sein Verlag will ihm kein Geld mehr geben, seine Familie aber ernährt werden. Was soll er bloß machen, wenn die Inspiration ausbleibt? Doch dann durchfährt ihn ein Geistesblitz. Er will eine Geschichte über Weihnachten schreiben. Seine Verleger sind alles andere als begeistert. Doch Dickens bleibt hartnäckig und möchte das Buch selbst herausbringen.

Denn regelmäßig erhält er Besuch von einem alten Mann, der sich Ebeneezer Scrooge nennt. Und der so seine ganz eigenen Ansichten hat, wie und was Charles Dickens schreiben sollte. Der Weihnachtsfilm „Charles Dickens: Der Mann, der Weihnachten erfand“ verbindet auf bezaubernde Weise die Biographie des berühmten Autors mit einer seiner bekanntesten Geschichte. Das Ergebnis ist ein berührender und unterhaltsamer Mix aus historischen Fakten und Fiktion. Dan Stevens sprüht als Charles Dickens vor liebenswertem Charme und kreativer Energie. Christopher Plummer ist als griesgrämiger Scrooge, der sein gutes Herz hinter einer rauen Schale versteckt, die Idealbesetzung, so die Agentur „24 Bilder“.

