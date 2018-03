„Sei gnädig zu deinen Mitmenschen und nimm jeden Tag als Gnade“

Anzeige

Nassig.„Egal wir sind, wir bleiben immer ein Stück weit Schüler und Konfirmanden“, diese Lebensweisheit gab Pfarrer Christoph Brandt den Jubelkonfirmanden aus Nassig und Sonderriet mit auf den Weg. Am Sonntag feierten 13 goldene und zehn diamantene Konfirmanden ihr Jubiläum in der Nassiger Auferstehungskirche. Musikalisch mitgestaltet wurde der Abendmahlsgottesdienst von Kirchenchor Nassig (Leitung Luisa Rapa) und Rapa an der Orgel. Jeder brauche ein Leben lang Lehrer, nicht nur für den Erwerb von Wissen, sondern als Vorbilder, predigte Brandt. Im Leben verhalte es sich wie in der Schule, das meiste falle einem nicht in den Schoß, sondern müsse hart erarbeitet werden. „Auch im Glauben bist du gerufen, immer wieder neu aufzubrechen und durchzustarten.“

Aber auch ohne Gnade gehe es nicht. Menschen, die einem Gnade erweisen, brauche man das ganze Leben. „Christen wissen nun um den Lehrer aller Lehrer: Jesus Christus. Mit der Konfirmation habt ihr ja zu diesem Lehrer gesagt und auf ihn vertraut.“ Am Ende seiner Predigten bat er die Jubelkonfirmanden nachzudenken, an wie vielen Stellen in ihrem Leben, sie schon begnadigt worden seien, von Menschen und Gott. „Sei gnädig zu deinen Mitmenschen und nimm jeden Tag, der dir geschenkt wird, als eine große Gnadengabe Gottes an.“

Der Schnee um die Kirche weckte bei den Jubelkonfirmanden Erinnerungen. Sowohl vor 50 als auch vor 60 Jahren hatte es am Konfirmationstag in Nassig geschneit. Die goldenen Jubelkonfirmanden von Sonderriet hingegen hatten ihre Konfirmation eine Woche zuvor. „Wir brauchten noch nicht einmal einen Mantel“ erzählten sie.