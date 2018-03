Seine Primizfeier ist unvergessen

Anzeige

Der Pater wirkte als Kleriker in Eichstätt sowie nach seiner Studentenzeit in Würzburg und als Pastoralstudent in Passau.

Der diplomierte Theologe Roland Stemmler wurde am 20.Mai.1972 zum Diakon geweiht. Seine Priesterweihe erfolgte schließlich am 24. Juni 1973 durch Bischof Josef Stangl im Dom zu Würzburg. In Dörlesberg unvergessen ist seine Primizfeier zusammen mit den Einwohnern seiner Heimatgemeinde am 1. Juli des gleichen Jahres.

Militärdekan

Es folgten Kaplan- und Vikarstellen in Coburg und Dillingen. Nach seiner Dienstprüfung wurde Stemmler schließlich 1982 Militärpfarrer in Passau und später Militärdekan in Regensburg. Seine seelsorgerische Laufbahn als Militärpfarrer schloss der Dörlesbergerin in Mittenwald ab, wo er im Jahr 2000 aus dem Dienst ausschied.

Seiner seelsorgerischen Tätigkeit als Wallfahrtseelsorger in Passau folgte eine Pfarrstelle in München „Sankt Anton“ sowie eine Seelsorgestelle bei den deutschsprachigen Katholiken im Spanischen La Nucia. Für diese Tätigkeit war er von der katholischen Kirche für die Auslandsseelsorge freigestellt. Von 2012 bis 2015 wirkte er als Seelsorger in „Sankt Joseph“ in München und als Präses im emsländischen Sögel. Schließlich kam er zurück nach Mittenwald, wo er seinen Ruhesitz nahm.

Pater Roland Stemmler wird am Samstag, 17. März, im Anschluss an einen Trauergottesdienst Sankt Dorothea auf seinem Heimatfriedhof in Dö beigesetzt.

