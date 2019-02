Seine Vorfahren kennenlernen

Bronnbach.Seine Eltern und Großeltern kennen die meisten von uns. Doch wie sieht es mit den Urgroßeltern, deren Eltern und den vorangegangenen Generationen aus? Auch über Geschwister der Großeltern und Urgroßeltern ist häufig nicht viel bekannt. Das lässt sich durch die Suche nach den Zeugnissen der Vorfahren ändern. Wann hatten diese Geburtstag, wann heirateten sie wen und wie viele Kinder hatten sie? Viele Fragen kann man mithilfe archivischer Quellen beantworten. Unter der Leitung der Stadtarchivarin Anna Berger wollen der Archivverbund Main-Tauber, der Historische Verein Wertheim und die VHS Wertheim mit diesem Abendworkshop einen den Weg für den Einstieg in die Recherche ebnen und dabei unter anderem klären, wo Ahnenforschung beginnen kann, wie man Informationen zusammenträgt, wo man diese findet und sie sinnvoll ordnet. Ein Schwerpunkt liegt auf Recherchen für Forschungen in Baden-Württemberg und insbesondere im Main-Tauber-Kreis. Originalquellen hierzu finden sich auch im Archivverbund Main-Tauber. Diese können vor Ort eingesehen und ausgewertet werden. Der praktischen Umsetzung widmet sich der Nachmittagsworkshop „Ahnentafel, Stammbaum und Co.“ am 22. März. Er bietet Gelegenheit, die Erforschung unter Anleitung zu beginnen oder weiter voran zu treiben. Beide Workshops können unabhängig voneinander besucht werden.

„Ahnenforschung für Einsteiger“, Mittwoch, 13. März, ab 18 Uhr, im Lesesaal des Archivverbunds Main-Tauber. Anmeldung unter Telefon: 09342/85735 21 oder www.vhs-wertheim.de im Internet. Eine Gebühr wird erhoben. avb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019