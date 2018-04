Seinen Platz sieht er auch heute noch inmitten der Mitarbeiter

Anzeige

Bestenheid.Wohl jeder andere wäre längst im wohlverdienten Ruhestand. Nicht so Manfred König. Auch wenn er heute seinen 85. Geburtstag feiern kann, führt der Weg noch immer täglich in sein Büro am Stammsitz der Firmen Wilhelm König Maschinenbau GmbH und König-mtm GmbH, Spanntechnik in Bestenheid. So lange er das Gefühl habe, noch Ideen einbringen zu können und seine Gesundheit es mitmache, sei sein Platz inmitten der Mitarbeiter, sagte König vor geraumer Zeit einmal.

Florierender Betrieb

Am 5. April 1933 in Mannheim geboren, kam der heutige Jubilar als Zwölfjähriger mit seiner Mutter Elsa und Vater Wilhelm 1945 nach Wertheim. Anfang des darauffolgenden Jahres eröffnete Wilhelm König in einer Scheune in Alt-Bestenheid eine mechanische Werkstatt und Schlosserei.

Manfred König war hier, nachdem er die Schule absolviert hatte, der erste Lehrling und Mitarbeiter. Im Alter von 24 Jahren bestand er, als jüngster Absolvent, die Meisterprüfung.