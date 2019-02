Seit 25 Jahren im SMT-Team

Bestenheid.Ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit bei der in Bestenheid ansässigen Firma SMT Thermal Discovieres feierten nun Achim Geibel und Jürgen Nunner.

Wie es im Bericht des Unternehmens heißt, wurde Achim Geibel am 1. Februar 1994 als Maschinenschlosser eingestellt. Zuerst war er in verschiedenen Bereichen in der Fertigung tätig. Dazu zählten unter anderem die Isolierung und die mechanische Bearbeitung der SMT-Anlagen.

Danach wechselte er in die Entwicklungsabteilung, wo er eine Weiterbildung zum Kältetechniker und eine Ausbildung zur Elektrofachkraft absolvierte.

Jürgen Nunner begann seine Laufbahn bei SMT als Diplom-Ingenieur für die Technische Dokumentation und war für die Zertifizierung nach ISO 9001 verantwortlich. Seit 1997 ist er Leiter der Technischen Dokumentation und für die Software der SMT-Anlagen zuständig. Dabei nahm er an vielen Weiterbildungen im Bereich Programmierung teil.

Den Jubilaren wurden eine IHK-Urkunde und ein Blumenstrauß überreicht. Prokuristin Caroline Beck und der Technische Leiter Andreas Stemmler bedankten sich für die gute Zusammenarbeit.

