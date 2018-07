Seit 42 Jahren für die FN unterwegs

Anzeige

Dertingen.Seit 42 Jahren ist Reinhold Hörner freier Mitarbeiter dieser Zeitung, heute feiert er seinen 70. Geburtstag. Er wurde am 16. Juli 1948 in Nassig geboren, besuchte dort die Schule und absolvierte anschließend eine Berufsausbildung zum Maschinenschlosser bei PeTeWe in Wertheim. 1994 wechselte er zur Landespolizeischule und war dort bis zum Ausscheiden aus dem Dienst in der Verwaltung beschäftigt. Reinhold Hörner lebt mit seiner Familie in Dertingen, er ist verheiratet, hat zwei Töchter und zwei Enkel.

Das Fotografieren ist seine große Leidenschaft, hierüber ist er zum Job bei der Zeitung gekommen. „Ich bin als freier Mitarbeiter in den 42 Jahren viel rumgekommen, war bei vielen schönen Veranstaltungen und habe interessante Menschen getroffen.“ Er erinnert sich an eine Begegnung mit dem früheren Bundespräsidenten Karl Carstens und mit einem schmunzeln blickt er auf spektakuläre Hochwasserfotos zurück. Der Main war über seine Ufer getreten und ihm war es vergönnt aus einem Kleinflugzeug heraus Luftaufnahmen anzufertigen. Sportfotos liegen ihm besonders.

Ehrenamtlich ist Reinhold Hörner seit 54 Jahren für das Rote Kreuz aktiv. Er war Zugführer und Ausbilder für Erste-Hilfe. Besonders stolz ist er auf die Henry-Dunant-Medaille, die höchste Auszeichnung des Roten Kreuzes, die er für besondere Leistungen um die Organisation verliehen bekam. Im Dertinger Weinfestausschuss hat er über 25 Jahre mitgearbeitet und ist förderndes Mitglied beim Sportverein, dem Fanfarenzug und der Feuerwehr in Dertingen.