Seit 50 Jahren gemeinsam aktiv

Dertingen.Goldene Hochzeit feiern in Dertingen Anneliese und Reinhold Hörner. Vor 50 Jahren, am 7. Juni 1969, läuteten die Hochzeitsglocken in Nassig.

Anneliese, geborene Baumann, wurde am 1. Juli 1949 geboren und ist in Dertingen aufgewachsen. Nach dem Besuch der Volksschule lernte sie in Wertheim bei der Firma Köhler Großhandelskauffrau und war dort von 1964 bis 1975 beschäftigt. Die erste der

...