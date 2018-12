Seit 65 Jahren als Sänger im Verein aktiv

Waldenhausen.Zwar lag draußen noch kein Schnee – der begann erst am Morgen des dritten Advents leise zu fallen – doch in Waldenhausen herrschte bereits festliche Stimmung, als der Gesangverein (GV) am Samstagabend zu seiner alljährlichen Weihnachtsfeier einlud. Nicht nur vom Chor selbst, der unter der Leitung von Christa Guttmann verschiedene Lieder zu Gehör brachte, sondern auch von einigen Waldenhäusern wurden die Dorfbewohner musikalisch auf das kommende Weihnachtsfest eingestimmt.

In seinem Grußwort dankte Ortsvorsteher Nils Ries den Mitgliedern des GV für ihr Engagement rund um das Dorf und für ihren unermüdlichen Willen, das Leben dort zu gestalten. Dazu wusste Ries zahlreiche Beispiele zu nennen, etwa den Weihnachtsmarkt vor zwei Wochen.

Abwechslungsreiches Programm

Durch das abwechslungsreiche Programm führte Margot Krisch, die dem Abend mit ebenso besinnlichen wie humorvollen Gedichten und Texten einen Rahmen gab. Mit „God rest ye merry gentlemen“ berührte Nicola Klein an der Querflöte, begleitet von Christa Guttmann am Klavier, zu Beginn ihre Zuhörer.

Der Flötenkreis Waldenhausen stimmte zwei adventliche Stücke an und Christian Hartke glänzte an der Trompete, begleitet von seiner Schwester Alessandra am Klavier. Leni Beck spielte den „Schneewalzer“ sowie das bekannte Weihnachtslied „Kling Glöckchen“ auf dem Keyboard, bei dem der ein oder andere Zuhörer andächtig mitsummte. Alessandra Hartke am Klavier und Elisa Katt an der Querflöte brachten unter anderem Musik aus dem Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu Gehör.

Mit 17 Jahren beigetreten

Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurde am Samstagabend Werner Gegenwarth geehrt. Schon 65 Jahre hat er dem Gesangverein die Treue gehalten, ist er doch bereits 1953 im jugendlichen Alter von 17 Jahren dem damaligen „Männergesangverein“ beigetreten und seitdem als Sänger aktiv. Für sein „herausragendes sowie segenreiches Wirken“ als Chorsänger zeichnete die Präsidentin des Sängerbunds Badisch Franken, Waltraud Herold, den 82-Jährigen im Namen des Badischen Chorverbands mit der Goldenen Ehrennadel mit Similistein aus. „Hört nicht auf zu werben für das Singen im Chor“, gab Herold ihm und seinen Sängerkollegen mit auf den Weg, denn: „Mit dem Chorsingen kann man vielen Menschen eine Freude machen.“

Neben Werner Gegenwarth wurden einige weitere Mitglieder von den Vorsitzenden des GV Waldenhausen, Annette Eyrich und Ulrich Gegenwarth, mit einer Urkunde sowie einem Präsent für ihre langjährige Treue gewürdigt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Günter Bewersdorf, Kurt Eyrich, Willi Klein und Heinrich Kreßmann geehrt. Seit 40 Jahren dabei sind Berthold Fröber, Rudolf Welsch sowie Hermann Rützel. Für 65 Jahre wurden Otto Klein und Rudolf Zimmermann ausgezeichnet sowie Helmut Klein für 70 Jahre.

Zum Schluss stimmte der ganze Saal gemeinsam mit dem Chor „Stille Nacht“ an, bevor es an die Verlosung ging, die natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen durfte. gv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018