Selbstbewusster, anpackender „Brückenbauer“

Hans-Werner Springorum, ein geradliniger Typ, der bisweilen polarisiert, aber einer, der nicht nur redet, sondern auch tatkräftig anpackt. Am Freitag wurde ihm nun eine besondere Ehre zuteil.

Bad Mergentheim. Im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh Oberbürgermeister Udo Glatthaar dem langjährigen Chirurgen und Chefarzt am Bad Mergentheimer Caritas-Krankenhaus in einer kleinen Feierzeremonie im Sitzungssaal des Alten Rathauses das Bundesverdienstkreuz am Bande – die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland.

Nicht Regel, sondern Ausnahme

„Ein Orden darf nicht die Regel sein, sondern muss die Ausnahme bleiben“, so das Stadtoberhaupt in seiner Laudatio. Und an Hans-Werner Springorum direkt gerichtet: „Die Voraussetzungen für die Verleihung dieser seltenen Auszeichnung an Sie sind in reichem Maße gegeben.“