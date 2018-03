Selbstgemachte Songs in der Klosterkirche

Anzeige

Triefenstein.Zu einem Konzert mit neuen Songs aus der Feder des Triefensteiner Liedermachers Christoph Zehendner laden die Christusträger am Montag, 12. März, um 19.30 Uhr in die Triefensteiner Klosterkirche ein. Dabei stellt Zehendner sein neues Album „Was zählt“ vor, das Ende Februar bei Gerth Medien erschienen ist. „Was zählt“ ist eine persönlich gehaltene Produktion mit großer musikalischer Vielfalt. Mit seinen zwölf neuen Liedern lädt Zehendner die Hörer zum Schmunzeln, Nachdenken und Mitmachen ein. Erzählt wahre Geschichten, die das Herz berühren. Erinnert an Menschen, die ihn inspiriert haben, in Indien, in Israel, auf Teneriffa oder nebenan. In seinen Texten berichtet er von Mutter Teresa, einem verfolgten Christen, Stammvater Abraham und den „Christusträger-Brüdern“. Seine geschliffenen Texte machen Mut zum Wagnis und erinnern an das, was letztlich zählt: Dankbarkeit, Staunen, Zuwendung, Gemeinschaft und Liebe.

Vertont hat Zehendners Texte der Komponist und Pianist Ralf Schuon aus Herrenberg. Er packt die Worte in ein Gewebe aus eingängigen Popsongs, ungewöhnlichen „Hinhörern“, traumhaften Balladen und bluesigen Titeln. Bei dem CD-Release-Konzert wird Ralf Schuon ebenso vertreten sein wie der Gitarrist Peter Schneider aus Haiger. Beide gehörten auch zu der Band, die die Lieder für die CD von „Was zählt“ im Studio einspielte.

Texter und Sänger Christoph Zehendner lebt seit sieben Jahren in Trennfeld und ist Mitarbeiter der Christusträger in Triefenstein. Ganz bewusst stellt er seine neuen Lieder beim Heimspiel vor, bevor er damit zu Konzerten unterwegs sein wird – in diesem Jahr unter anderem auch in Spanien und Rumänien. Er freut sich auf Rückmeldungen, Lob und Kritik und ist gespannt auf das Konzert in der Klosterkirche. Der Eintritt zum Konzert in Triefenstein ist frei. Die Christusträger bitten am Ausgang um eine Spende für die Jugendarbeit im Kloster. Seit einigen Monaten ist Jugendreferentin Daniela Hoffmann mit je einer halben Stelle Ansprechpartnerin für junge Leute in der Evangelischen Kirchengemeinde/CVJM Marktheidenfeld und im Kloster Triefenstein. Ihre Stelle wird komplett über Spenden finanziert. pm