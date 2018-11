„Selig sind, die Frieden stiften“

Dekan Hayo Büsing nahm die Synode zum Anlass, an die Schicksale der Juden in Baden, besonders an die jüdischen Mitbürger in Wertheim, zu gedenken.

Wertheim. In Wertheim lebten bis 1940 fast ständig Juden. Seit 1827 war Wertheim Sitz eines Bezirksrabbinats. Zum Bezirk gehörten die israelitischen Gemeinden in Dertigen, Grünsfeld, Hardheim, Hochhausen, Königheim, Külsheim, Messelhausen, Tauberbischofsheim und Wenkheim. Büsing mahnte eine Kultur des Erinnerns an. Die Schicksale der Juden dürfen nicht vergessen werden.

Der Vorsitzende der Bezirkssynode, Ekkehard Hüneburg übernahm die Abstimmung über den Doppelhaushalt 2018/2019.

Anschließend übte Bezirkskantorin Katharina Wulzinger mit den Anwesenden Lieder aus dem neuen Liederbuch der Badischen Landeskirche ein. Das neue Liederbuch ist notwendig geworden, weil sich die Ordnung der Texte und Lieder in den Gottesdiensten geändert hat.

Pfarrerin Ulrike Beichert von der Liturgischen Kommission der Badischen Landeskirche informierte über die Veränderungen. Das Alte Testament und biblische Texte, in denen Frauen eine wichtige Rolle spielen, wurden stärker berücksichtigt als bisher. Als Grundlage für die Texte diente die neue Lutherübersetzung von 2017.

Neben den Pfarrern und Pfarrerinnen ist dies besonders für Organisten und Prädikanten wichtig. Prädikanten gestalten Gottesdienste im Ehrenamt. Sie haben dafür eine Ausbildung durchlaufen. Im Kirchenbezirk Wertheim werden 30 Prozent der Gottesdienste von Prädikanten gehalten.

Schuldekanin Cornelia Wetterich berichtete über die Arbeit der Landessynode. Die Landessynode beschäftigte sich ebenfalls mit dem Antisemitismus in der Bevölkerung und hatte dazu den Antisemitismus-Beauftragten von Baden-Württemberg Dr. Michael Blume eingeladen. Er erklärte: „Antisemiten greifen nicht nur Juden, sondern auch andere Minderheiten an.“ Die Landessynode hat den Antisemitismus als Gotteslästerung bezeichnet und dazu aufgerufen, sich öffentlich und entschieden dagegen zu wenden. Auch das Leid der beiden Weltkriege war Thema. In diesem Zusammenhang ist die Landeskirche im Gespräch mit Rüstungsunternehmen in Baden.

Menschen erreichen

Wie können wir heute Menschen mit der Botschaft von Jesus Christus erreichen? Welche Richtung soll die Kirche in den kommenden Jahren einschlagen? Die Synode formulierte dazu „Mehr- und Weniger-Sätze“, wie beispielsweise „mehr tun, um das evangelische Profil zu stärken“ und „weniger tun, was andere auch schon tun“ oder „mehr Formen des Engagements ermöglichen“.

Wie können die Berufe des Pfarrers und des Gemeindediakons attraktiver werden? Neben den Kindertagesstätten soll auch das evangelische Profil der Diakonie gestärkt werden. Zur Kirche gehören Verkündigung, Bildung, Seelsorge, Diakonie, der missionarische Auftrag und die Ökumene.

Auch der Dialog mit Muslimen soll geführt werden. Es gibt dazu ein Impulspapier für das Gespräch zwischen Christen und Muslimen. Am Freitag, 30. November, ist um 18 Uhr in Adelsheim ein Vortrag zu diesem Thema.

Des weiteren wird der Berufsbildprozess von Pfarrern und Gemeindediakonen derzeit diskutiert. Diakone sind in sehr unterschiedlichen und vielfältigen Arbeitsfeldern tätig. Im Kirchenbezirk Wertheim gibt es vier Gemeindediakone, Alexander Kirchhoff ist Bezirksjugendreferent, Petra Herold als Bezirksdiakonin und Öffentlichkeitsbeauftragte, Ute Schumacher ist Religionslehrerin und Inklusionsbeauftragte, Elvira Leskowitsch ist Beauftragte für Flucht und Migration und Polizeiseelsorge. Elvira Leskowitsch wird zusammen mit russlanddeutschen Mitbürgern zum Thema: „Wo komme ich her? Wo wollen wir miteinander hin?“ arbeiten. Die Projektgemeinden sind Wartberg, Reinhardshof und Külsheim. Auch Lauda ist im Blick.

Von der Landessynode

Helmut Wießner berichtete ebenfalls von der Landessynode. Bei ihm ging es um das Dienstrecht der Angestellten der Landeskirche und der Diakonie. Der sogenannte „Dritte Weg“ wird fortgesetzt. Für Angestellte der Kirche gibt es somit kein Streikrecht. Außerdem darf man künftig bereits ab 16 Jahren als Kirchengemeinderat gewählt werden. Ab 14 Jahre darf man wählen.

Nach der Mittagspause beschäftigten sich die Synodalen in Kleingruppen mit den einzelnen Themen. Die Gemeindeberaterin der Landeskirche, Frau Philipps bot eine Gruppe zum Thema „Kirchenjahr“ an. Ihre Eingangsfrage lautete: „Welche Zeiten im Kirchenjahr mögen Sie besonders und welche fallen ihnen eher schwer?“ Philipps gab hier den Tipp: „Sagen Sie im Gottesdienst nicht, heute ist der 20. Sonntag nach Trinitatis. Benennen Sie vielmehr das Thema des Sonntags, wie „Aus der Taufe leben“ oder „Dankbarkeit“. Insgesamt sind die Themen der einzelnen Sonntage in der neuen Ordnung stärker als bisher herausgearbeitet worden. Sogar ein paar Wochensprüche haben sich geändert,wie beispielsweise am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres ist das Thema „Frieden und Gerechtigkeit“ und der neue Wochenspruch dazu lautet: „Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen“ (Matthäus 5,9). Am 1. Advent in diesem Jahr tritt die neue Ordnung in Kraft. Frau Beichert übte mit ihrer Gruppe das Lesen der biblischen Texte. Einen Text in einer großen Kirche zu lesen, ist etwas anderes, als etwa in einem Raum. Gemeindeberater Sommer zeigte, wie man ganze Themenreihen in Gottesdiensten sinnvoll unterbringen kann. Bezirkskantorin Wulzinger übte mit ihrer Gruppe Lieder des neuen Liederbuches. Beichert gestaltete den abschließenden Gottesdienst der Bezirkssynode. Der Gottesdienst nahm die Teilnehmer mit auf einen Weg durch das ganze Kirchenjahr. Am Ende des Gottesdienstes überreichte Dekan Büsing den Prädikantinnen Margit Einzmann, Dorothea Geibel und Beate Götzelmann ihre Wiederbeauftragungsurkunde.

Der Prediger der Stadtmission Wertheim, Johann Hermann, bekam seine Urkunde zur Beauftragung der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsspende. pehe

