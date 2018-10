Seminar vor fotogener Kulisse

Bronnbach.Der „Digitalen Fotografie mit der Spiegelreflexkamera“ widmet sich ein Kurs am Samstag, 13. Oktober, und Sonntag, 14. Oktober, in der Umgebung des Kloster Bronnbach. Unter der Leitung von Jens Kestler werden in den Seminarräumen des Klosters umfassende Kenntnisse in Technik und Bildgestaltung der digitalen Fotografie gelehrt.

Die Teilnehmer lernen sämtliche Funktionen rund um ihre Kamera kennen. Dabei werden Grundlagen wie Zeit, Blende, Schärfentiefe, aber auch Bildgestaltung vermittelt. Auf Wünsche der Teilnehmer wird Kursleiter Jens Kestler ebenfalls eingehen.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kurs ist der Besitz einer digitalen Spiegelreflex- oder System-Kamera oder zumindest einer sogenannten „Bridgekamera“. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.10.2018