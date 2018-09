Senioren-Kino feiert Premiere

Wertheim.Das Senioren-Kino hat am Donnerstag, 27. September, in Wertheim Premiere. Künftig zeigt das Roxy-Kino immer am letzten Donnerstag im Monat als Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr einen Film, der besonders ältere Menschen ansprechen dürfte.

Neue Reihe

Die neue Reihe ist eine gemeinsame Initiative von Wertheimer Volkshochschule, Seniorenbeirat und Roxy-Kino. Die Besucher der ersten Vorstellung werden mit Kaffee und Kuchen begrüßt.

Hinter der neuen Veranstaltungsreihe steckt Angaben der Initiatoren folgende Idee: Die meisten Filme werden abends gezeigt, wenn viele ältere Menschen nicht mehr gerne aus dem Haus gehen. Künftig können die Senioren nun einmal pro Monat eine Nachmittagsvorstellung sehen.

Dann sind auch die Busverbindungen besser als in den Abendstunden. Und man kann den Kino-Besuch beispielsweis4 mit Besorgungen oder Einkäufen in der Innenstadt verbinden.

Für die geeignete Filmauswahl sorgt Gaby Gebauer vom Roxy-Kino. Zum Auftakt am 27. September läuft „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“.

Die Komödie erzählt von unerfüllten Träumen, mutigen Entscheidungen und der Schönheit des Lebens – wenn man es eben nicht einfach an sich vorbeiziehen lässt.

Fritz Wepper spielt Hauptrolle

Der bekannte Schauspieler Fritz Wepper verkörpert in der Hauptrolle den kauzigen, alten Gärtner Schorsch. Der steht mit seinem Betrieb kurz vor der Pleite und führt eine lieblose Ehe mit seiner Frau Monika in einer bayrischen Klein-stadt. Und dann soll jetzt auch noch sein letzter Besitz, sein rostiges altes Propellerflugzeug, gepfändet werden.

Da lässt Schorsch sein altes Leben kurzerhand hinter sich und fliegt mit der Maschine davon. Auf seiner Reise landet er an allerlei skurrilen Orten, erlebt zahlreiche Abenteuer und findet langsam wieder zum Glück zurück.

