Seniorin fährt gegen Daimler-Benz

Wertheim.Ein Zeuge hat am Samstag gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bismarckstraße in Wertheim eine Frau beobachtet, die beim Ausparken mit ihrem dunklen Kleinwagen gegen den Daimler-Benz eines 56-Jährigen fuhr. Danach fuhr sie weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge machte den Besitzer des beschädigten Autos darauf aufmerksam. Ein Kennzeichen hatte er sich jedoch nicht notiert. Nach seiner Beschreibung ist die Unfallflüchtige zirka 80 Jahre alt. Eventuell bemerkte sie den Zusammenstoß nicht und fuhr daher weiter. Der Schaden liegt bei 200 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018