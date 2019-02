Sensible Menschen fanden oft keine Heimat mehr

Hofgarten.Große, noch immer bekannte Namen waren darunter, aber auch viele heute fast vergessene: „Künstler im Exil“. Dr. Benno Lehmann hat der „Flucht und Vertreibung deutscher Maler in den Jahren 1933 bis 1945“ einen Vortrag gewidmet.

Der Gang durch das Museum „Schlösschen im Hofgarten“ lohnt eigentlich immer, zurzeit aber ganz besonders. Denn gezeigt werden noch bis zum 22. April Werke die es, wäre es nach den Machthabern in Deutschlands dunkelsten Jahren gegangen, eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Nachgezeichnet und in Erinnerung gerufen wird damit das „unglaubliche Schicksal, das viele Künstler erleben und erleiden musste“, so Dr. Jörg Paczkowski, Kurator des Museums, zur Begrüßung der wieder zahlreichen Interessierten, die am späten Sonntagvormittag zur jüngsten Matinee-Veranstaltung rund um die aktuelle Ausstellung gekommen waren.

Weil sie wussten, dass Kunsthistoriker Dr. Benno Lehmann kenntnisreich und voller Empathie sich eines „sehr komplexen Themas“ widmen würde, das „was zumindest die bildende Kunst angeht, noch gar nicht eingehend bearbeitet worden ist“. Wie viele Kunstschaffende wurden in der Zeit zwischen 1933 und 1945 entweder in die von Lehmann so bezeichnete „erzwungene Isolation“ – er bevorzugte diesen Begriff gegenüber dem der „inneren Emigration“ – oder gar ins Exil ins europäische Ausland beziehungsweise nach Übersee getrieben?

Zur Gruppe der ersteren zählte der Referent unter anderem Ernst Barlach, Emil Nolde, Max Pechstein oder Otto Dix, der für die Nazis ein besonderes Feindbild darstellte. Gleich zu Beginn von deren Herrschaft wurde er seiner Ämter enthoben, als „entarteter Künstler“ verfemt, erhielt bald Ausstellungsverbot. Ins Exil aber ging er nicht.

Anders etwa als Max Beckmann der, zeichnete Lehmann nach, über Paris nach Amsterdam zog. „Beckmann ist noch recht gut davongekommen“, sofern man in dieser Situation davon überhaupt sprechen könne. Unter der Hand und dank der Kontakte seines Sohnes wurden Bilder verkauft, so dass der Künstler über eine gewisse finanzielle Sicherheit verfügt habe.

Für andere wurde das Exil zur „tragischen Geschichte“. Selbst wenn sie eines Tages nach Deutschland zurückkamen, war es im Prinzip doch eine „Reise ohne Rückkehr“, denn „die Situation hatte sich verändert gegenüber der Zeit vor dem Nationalsozialismus“ und auch die Personen hatten sich verändert.

Teilweise seien sie als „Vaterlandsverräter“ verrufen worden. „Künstler sind in der Regel sensible Menschen. Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden, gingen sehr tief.“ In seinem reich bebilderten Vortrag machte Lehmann ein ums andere Mal deutlich, dass und wie oft die ins Ausland geflohenen auch in ihrem Exilland – sei es Holland, sei es Frankreich, die Tschechei oder Norwegen – von den Schrecken des Nationalsozialismus eingeholt wurden und sie weiterfliehen mussten, so sie es denn noch konnten.

Manche, wie Felix Nussbaum, haben nicht überlebt. Einen Schwerpunkt seiner Ausführungen über die ins europäische Ausland geflüchteten Künstler legte Lehmann auf die Maler, die auch in der aktuellen Ausstellung vertreten sind: Paul Kleinschmidt etwa, Bruno Krauskopf, Robert Liebknecht, den Sohn des 1919 ermordeten Kommunistenführers Karl Liebknecht, der allein deshalb schon ein „rotes Tuch“ für die Faschisten war, Eugen Spiro und Ludwig Meidner.

Ob es ein Zufall ist, dass viele Namen vergessen sind, im Gegensatz zu denen, die nach Übersee ins Exil gingen? Marc Chagall sei hier genannt, Salvador Dali oder Max Ernst. Nachdem auch der Weg in die USA nahezu verschlossen war, blieb noch Asien, namentlich China. John Hans Less überlebte dort.

An den Schluss seines Vortrages stellte Dr. Benno Lehmann schließlich aus aktuellem Anlass des 100-jährigen Jubiläums, die Künstler des Bauhaus’ im Exil. Gropius, Mies van der Rohe und andere waren nach seiner Auffassung „privilegiert“, konnten sie doch auch fern der eigentlichen Heimat von ihrem Namen und ihren beruflichen Kenntnissen profitieren und sich so recht gut über Wasser halten.

