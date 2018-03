SG Höpfingen/W. fordert den ETSV

Anzeige

Mit vier Partien setzt die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen zum nahenden Saisonende die Runde fort.

Am morgigen Freitag erscheint bei Spitzenreiter ETSV Lauda die SG Höpfingen/Walldürn, während Niklashausen III in heimischer Halle auf den SV Dertingen trifft. Am Samstag messen sich schließlich noch die Spvgg. Hainstadt II und Seckach sowie Dörlesberg und Külsheim II.

ETSV Lauda – SG Höpfingen/Walldürn (Freitag, 20 Uhr). Die Eisenbahner (25:3 Punkte) führen klar das Feld an und haben damit die besten Aussichten auf den Wiederaufstieg. Allerdings erscheint mit der SG (19:9) ein Gast, der durchaus zu beachten ist. Eine geschlossene Teamleistung ist schon nötig, um den angestrebten Zweierpack zu sichern.