Shooting soll wiederholt werden

Anzeige

Für ein paar Tage machte die Ausstellung „Schau mich an – Gesichter einer Flucht“ in der Stiftskirche Station. Die Präsentation war gleichzeitig Anlass für eine eigene Dokumentation.

Wertheim. Fröhlich strahlt Familie Aljaja in die Kamera von Gerhard Holzer. Die syrische Familie, die mit den Familienmitgliedern Vater Abdul Aziz, den Söhnen Ahmad und Omar und Mutter Manal Al Shalati seit 2016 in Wertheim lebt, ist dem Aufruf des Kirchenbezirks gefolgt, sich bei einem Fotoshooting im Rahmen der Ausstellung „Schau mich an – Gesicht einer Flucht“ fotografieren zu lassen und ihre Geschichte zu erzählen.

Omar ist aufgeregt

Besonders der siebenjährige Omar ist aufgeregt an diesem Tag, an dem er morgens das Zeugnis bekommen hat und abends Fotos machen darf. Sein großer Bruder Ahmad, der eine Ausbildung in der Firma Kurtz-Ersa macht und seinen Eltern die Formulare zum Datenschutz erklärt, möchte lieber nicht mit abgebildet werden.