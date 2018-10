Sich nicht aus den Augen verloren

Wertheim.Vor 50 Jahren, bei ihrem Eintritt in die Wirtschaftsschule Wertheim, lernten sie sich kennen: die damals 15-jährigen Mädchen aus der Klasse „WS II c“.

Zusammengewürfelte Klasse

Zusammengewürfelt waren sie aus 13 verschiedenen Ortschaften, von Dertingen über Lindelbach und Dörlesberg bis Külsheim.

Auch nach dem Abschluss der Mittleren Reife verloren sie sich nicht aus den Augen und trafen sich zu jedem Jubiläum wieder.

Der 50. Jahrestag des Kennenlernens wurde nun bei einer Fahrt nach Dresden gefeiert, an der 19 der damaligen Schülerinnen teilnahmen. Sieglinde Dietrich aus Dörlesberg hatte die Organisation der dreitägigen Fahrt übernommen und es wurde ein voller Erfolg.

Gemeinsam Dresden erkundet

Die Landeshauptstadt Sachsens wurde bei einem Busausflug bei herrlichem Wetter erkundet; in der Semper-Oper genossen die Frauen Beethovens Oper „Fidelio“.

Eine Fahrt in den Schlossgarten nach Pillnitz und in das Elbsandsteingebirge rundeten das Programm ab. Die gemeinsame Zeit bei vielen Gesprächen und Erinnerungen an die Schulzeit verging wie im Flug. Ein solcher Zusammenhalt einer Schulklasse ist wirklich etwas Besonderes und natürlich wurden schon Pläne für die Zukunft für weitere Treffen geschmiedet, damit die Freundschaft noch viele Jahre besteht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018