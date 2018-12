Sicherheit der Geräte gewährleisten

Wertheim.Kaum Gewicht hat das Gerät namens „Gossen Metrawatt Metriso 1000A“, das Dr. Christian Ulzhöfer für die Firma SMT am Dienstag in der Stadtbücherei übergab. Dafür ist es für das Repair-Café umso wichtiger.

Denn mit dem gespendeten Isolationsmessgerät können die Reparateure Prüfungen an Elektrogeräten vornehmen und die Gerätesicherheit gewährleisten. Zum Einsatz kommt das Gerät beim nächsten Repair-Café am Dienstag, 29. Januar, von 17 bis 20 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei Wertheim.

Das erste Repair-Café in Wertheim hat am 13. November stattgefunden und war gleich ein großer Erfolg. Vor allem Elektrogeräte wurden zur Reparatur gebracht.

Deshalb freuen sich die Initiatoren – neben der Stadtbücherei sind dies der Seniorenbeirat, der Nabu Wertheim und „Willkommen in Wertheim“ – über die gezielte Unterstützung aus Reihen der Unternehmen.

Statt ein Isolationsmessgerät zu leihen, kann beim nächsten Repair-Café nun mit dem eigenen gemessen werden. Mit dem Gerät prüfen die Reparateure, ob das Elektrogerät überhaupt weiter verwendet werden kann. Besteht es den Test nach DIN VDE nicht, wird vom weiteren Betrieb aus Sicherheitsgründen dringend abgeraten.

Dr. Christian Ulzhöfer, Geschäftsführer der Firma SMT, freute sich, Abhilfe schaffen zu können. Bei Übergabe der Spende an Büchereileiterin Michaela Stock und Nabu-Vorsitzenden Ekkehard Ebert erklärte er: „Für mich ist es unabdingbar, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in einer sicheren Umgebung arbeiten. Und die Besucherinnen und Besucher des Repair-Cafés sollen sicher sein können, dass die Geräteprüfung keine Mängel aufzeigt.“ stv

