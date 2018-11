Sicherheitsbeamte getreten und mit Rohr angegriffen

Wertheim.Drei frühere Bewohner der Landes-Erstaufnahmestelle für Asylbewerber auf dem Reinhardshof waren beim Amtsgericht Wertheim wegen Angriffen gegen Sicherheitsmänner angeklagt.

Dabei ging um zwei Vorfälle im April 2017. Der lange Zeitraum bis zur jetzigen Verhandlung erklärt sich mit dem Wegzug der Beschuldigten und der Sicherheitsleute, die teils aus Osteuropa stammten.

Der erste Fall ereignete sich in der Kantine, dabei haben die Beschuldigten mit Fäusten gegen die Brust von Sicherheitsleuten gestoßen, spuckten und versetzten den Sicherheitsleuten Tritte. Das Ergebnis: Schürfwunden und Prellungen bei den Angegriffenen. Ein Einsatz der Polizei war nötig, um die Ruhe wieder herzustellen, zumindest für kurze Zeit. Nur 15 Minuten später fassten zwei der Angeklagten erneut den Entschluss, die Sicherheitsleute anzugreifen. Der eine hatte im Hosenbund eine „Eisenstange“ versteckt, vermutlich ein Rohr aus dem Bettgestell. Die beiden Männer wurden aber entdeckt. Der eine holte die Stange hervor, schlug in Richtung eines Sicherheitsbeamten, traf aber nicht. Man brachte ihn zu Boden, und der andere Beschuldigte wollte ihm helfen. In der Verhandlung räumten die Angeklagten als einzige Fehlhandlung ihre Alkoholisierung ein. Ansonsten seien sie von Sicherheitsleuten geschlagen, zu Boden gebracht und verletzt worden. Auch das Mitführen der Eisenstange leugneten sie.

Die Beweisaufnahme ergab etwas anderes. Die Polizei hatte die Eisenstange sichergestellt, und der damalige Schichtleiter des Sicherheitsdienstes erkannte die Beschuldigten wieder. Sie seien bei denen gewesen, die in der Kantine einen am Boden liegenden Kollegen „malträtierten“. Auch seien es genau die Täter gewesen, die mit der Eisenstange unterwegs gewesen waren.

Von drei anderen Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes verlas das Gericht die Angaben, die diese kurz nach dem Vorfall bei der Polizei gemacht hatten. Sie bestätigen die Vorwürfe gegen die Angeklagten. Danach waren die Männer oft betrunken. Sie seien später in andere Einrichtungen für Asylbewerber gebracht worden.

Gegen diese zwei Beschuldigten, sie sind 33 und 30 Jahre alt und wohnen jetzt im Raum Tübingen, verhängte das Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung Strafen von zwölf und neun Monaten. Diese wurden gegen Ableistung von 100 und 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit zur Bewährung ausgesetzt.

Die Richterin berücksichtigte bei der Strafhöhe, dass den Sicherheitsleuten kein ernsthafter Schaden entstanden ist, und die Angeklagten erheblich alkoholisiert waren. Vier Stunden nach den Taten waren es noch 1,44 bzw. 0,99 Promille.

Der dritte Beschuldigte fehlte trotz Ladung bei der Verhandlung. Gegen ihn erging ein Strafbefehl über 120 mal 40 Euro wegen gefährlicher Körperverletzung.

Er war nur an der Tat in der Kantine beteiligt. goe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018