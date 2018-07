Sie hatte stets den Überblick

Anzeige

Ihren Dienst als Mesnerin trat sie am 1. Juli 1978 in der katholischen Kirche Dertigen an. Er selbst habe bislang immer nur dann in der hiesigen Kirchengemeinde verwalterisch tätig werden müssen, wenn Entscheidungen zu treffen waren. Maria Weißbeck habe ihren Dienst als Mesnerin stets sehr eigenständig versehen.

Sie kümmerte sich um die Vor- und Nachbereitung der Gottesdienste, den Blumenschmuck, die Kirchenwäsche und die Pflege der Kirche. „Sie waren nicht nur Mesnerin, sondern auch Hausmeisterin“, sprach Banschbach ihr Lob für das umfangreiche Engagement aus. Mit der Pflege der Außenanlage und dem Winterdienst nannte er weitere Arbeitsbereiche Weißbecks. Mit zunehmenden Alter sei sie dabei von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn unterstützt worden.

„Sie haben sich mit ihrer Familie um all das gesorgt“, war der Pfarrer voll des Lobes. So sei es für ihn möglich gewesen, aus 15 Kilometer Entfernung die wenigen organisatorischen Dinge zu klären. Banschbach: „Gerade weil sie alle notwendigen Dienste übernommen haben, war der Fortbestand dieser Kirche gesichert.“

Denn nach der Versetzung von Kooperator Stephan Thron im September 2009 habe man die bis dahin wöchentlichen Eucharistiefeiern in Dertingen beenden müssen. Dafür feiere man nun alle 14 Tage einen Wortgottesdienst mit und ohne Kommunionsfeier. Er dankte all jenen, die einen katholischen Gottesdienst in Dertingen ermöglichen. In diesem Zusammenhang würdigte der Redner auch die evangelische Kirchengemeinde mit Pfarrer Ziegler, für die Einladung der katholischen Christen zu den evangelischen Gottesdiensten. „Das ist für mich eine sehr schöne ökumenische Geste.“ Gerne gebe man der evangelischen Kirchengemeinde in der Zeit, in der deren Gotteshaus renoviert wird, die Möglichkeit, ihre Gottesdienste in der Kirche „Unserer Lieben Frau“ zu feiern.

Nun gehe Maria Weißbeck auf ihr 82. Lebensjahr zu. Fast die Hälfte ihres Lebens sei sie hier Mesnerin und die Frau gewesen, „die alles zusammenhielt und den Überblick hatte“. Neben einem Geschenk überreichte er der Mesnerin eine Ehrenurkunde der kirchlichen Verrechnungsstelle.

Den Dank der Wortgottesfeier-Leiter überbrachte Gisela Sprenger. Weißbeck, aber auch alle Kirchenbesucher, hätten dazu beigetragen, dass sie und ihre Kollegen gerne nach Dertingen kommen. Die Glückwünsche der Gottesdienstbesucher sprach Ingrid Holzmann aus. bdg

