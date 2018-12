Sie kennen weder Grenzen, Anstand noch Pardon

Wertheim.„John Beton and the five Holeblocks“ sind Daniel, Michael, Markus, Matthias und Sebastian. Sie wollen am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Mir ham es geschafft“ das Publikum im Wertheimer Convenartis-Keller aufmischen.

Kreativität

Wer die „Holeblocks“ mit nur einem Wort beschreiben will, der muss weit ausholen, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen. Egal, wo die Jungs einen ihrer Auftritte abfeiern – das Publikum quietscht sich scheckig vor Vergnügen, versichern die Veranstalter.

Man könne es auch so sagen: Die Jungs machen „Interaktive-A-cappella-Kabarett-Unterhaltungs-preisgekrönte-Improvisations-Gesangs-Erzähl-Verkleidungs-Kreativitäts-Strip-Comedy.“ Die „Holeblocks“-Show ist eine zweistündige Hommage an die gute Laune: beeindruckender Gesang, eine unglaubliche Ideen, unverschämt-idiotische Kostüme, süchtig machende Poparrangements und eine gigantische Portion Humor, Ironie und Sarkasmus. Das Motto lautet: „Keine Grenzen – kein Anstand – kein Pardon.“

Besetzung

Die lustige Truppe tritt auf in der Besetzung Daniel Fleckenstein (Mezzosopran, Percussion), Michael Krug (Tenor, Percussion), Markus Reuter (Bariton), Matthias Kunkel (Bass, Beat) und Sebastian Müller (Tenor).

Eintrittskarten gibt es bei der Buchhandlung Buchheim, Telefon 09342/1320, oder unter tickets@convenartis.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018