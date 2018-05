Sie sind Richter ohne Roben

Anzeige

Noch ziemlich genau kann er sich an seine erste Verhandlung erinnern und redet immer noch mit ganz viel Begeisterung von dieser Tätigkeit. „Auch, weil wir im Jugendstrafrecht viel mehr Möglichkeiten haben. Da heißt es nicht nur: schuldig und ab ins Gefängnis, sondern wir haben eine breite Palette von Maßnahmen, die wir auferlegen können“, erläutert er.

Bis zu acht Tage im Einsatz

In den Monaten Mai und Juni ist Helmut Wießner beinah jeden Mittwoch am Amtsgericht in Tauberbischofsheim. Sein Einsatz als Schöffe erstreckt sich jeweils über zwei zusammenhängende Monate im Jahr. Da kommen dann insgesamt bis zu acht Tage zusammen, an denen es bis zu vier verschiedene Verhandlungen an einem Tag geben kann. Je nach Alter des Jugendlichen werden diese durchaus auch öffentlich geführt. An eine vielversprechende Jugend glaubt Wießner trotz der Vielzahl der erlebten Verhandlungen noch. „Das hängt mit der Größe des Jugendgerichtsbezirks zusammen. Da relativiert sich die Zahl der straffällig gewordenen Jugendlichen nämlich sofort wieder“, erklärt er. Die überwiegende Zahl der Verhandlungen dreht sich übrigens um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

„Mit nach Hause“ nimmt er dennoch manch einen Fall. „Es gibt Einzelschicksale, die kann man einfach nicht so schnell ablegen. Und die bewegen mich dann schon noch eine Weile.“ Oft stellt er sich die Frage nach der Sozialprognose, ob derjenige, vielleicht auch mit Hilfe des Urteils, wieder ein Bein auf den Boden bekommt. Und nur ganz selten kam es bisher vor, dass ein Jugendlicher zweimal vor seinen Richtertisch treten musste.

Ähnlich wie Helmut Wießner ist auch Songrit Breuninger Schöffin am Jugendgericht geworden. „Ich habe damals ganz schön gestaunt, denn ich hatte mich nicht beworben“, sagt sie. Das war vor fast zehn Jahren. Nach ihrer ersten Periode am Jugendgericht in Mosbach bewarb sie sich und ist seitdem im Erwachsenenstrafrecht ebenfalls am Landgericht Mosbach tätig. Dadurch hat die Bettingerin den unmittelbaren Vergleich. „Bei den Jugendlichen guckt man noch etwas mehr auf das Umfeld. Und man versucht, ihnen vielleicht noch etwas stärker zu helfen, dass sie wieder auf die rechte Bahn kommen“, sagt sie. Auch wenn Erwachsenen- und Jugendstrafrecht sie Gleichmaßen interessiert – wenn Jugendliche vor Gericht stehen, ist sie als Mutter emotional noch ein klein wenig näher dran.

Gleich zu Beginn ihrer Schöffenzeit am Jugendgericht ging es hart los: sexueller Missbrauch eines Kindes – an diesen Prozess erinnert sie sich noch sehr genau. Genauso wie Jahre später an die Tränen eines Jugendlichen, „der mal etwas Dummes gemacht hatte und obwohl er mit einer Bewährungsstrafe davon kam, herzergreifend weinte. Da sagt einem doch das Gefühl sofort, der packt das“, erzählt sie. Auch Songrit Breuninger bedauert manchmal, dass man als Schöffe genau diesen positiven Folgeeffekt nicht mitbekommt.

Pro Jahr ist sie bis zu acht Mal im Einsatz, wobei es auch bei ihr durchaus sein kann, dass an einem Tag gleich mehrere Verhandlungen anstehen. Bei absehbar langwierigen Prozessen werde allerdings vorher angefragt, denn Beruf und Schöffentätigkeit müssen unter einen Hut gebracht werden. In Songrit Breuningers Fall auch noch die engagierte Tätigkeit als Ortsvorsteherin.

Dennoch hat sie sich jetzt wieder um das Amt eines Schöffen beworben. „Weil es mich wirklich interessiert. Man lernt immer wieder etwas dazu. Und jeder Fall ist anders und damit spannend“, sagt sie.

Für Dr. Alexander Ganter, Vorsitzender Richter am Amtsgericht Mosbach, ist die Arbeit der Schöffen unerlässlich. „Schöffen vermitteln uns die Stimmung in der Bevölkerung, was sich vor allem beim Strafmaß, sowohl nach oben als auch nach unten, auswirken kann“, sagt er. Neben Lebenserfahrung, einer guten Auffassungsgabe und Neutralität schätzt Ganter vor allem Schöffen, die in der Lage sind, ihre Meinung zu formulieren und sachlich diskutieren können. Natürlich herrscht nicht immer, aber doch häufig, Einigkeit während der Beratung. „In einem Verfahren wurde ich auch mal von zwei Schöffinnen überstimmt“, erzählt der Richter. Denn beide Schöffen haben zusammen ein 50-prozentiges Stimmrecht, genau wie der Vorsitzende Richter.

Wieder beworben

Im Moment ist Cilli Döhling nervös. Gerade hat sich die Krankenschwester aus Tauberbischofsheim wieder um das Amt einer Schöffin beworben. Nachdem sie zehn Jahre lang aktiv am Landgericht Mosbach im Einsatz war, musste sie nun, wie üblich, eine Periode lang pausieren. „Ich habe mich schon immer für die Rechtsprechung interessiert, viel darüber gelesen. Das war genau das Richtige für mich“, sagt sie.

Etwa zehn verschiedene Prozesse pro Jahr begleitete sie als Schöffin. Darunter so medienwirksame wie den gegen den Hohenloher Prinzen, der sich allein über 15 Verhandlungstermine erstreckte. Auch der Prozess gegen einen Rechtsanwalt hat bei ihr Eindruck hinterlassen. Deutlich in Erinnerung geblieben ist ihr der Strafprozess, bei dem im ländlichen Raum ein Mann einen anderen vergewaltigt hatte. „Allein die psychischen Auswirkungen waren beim Opfer und seiner Frau sehr groß. Das ist mir arg nahe gegangen“, erzählt Cilli Döhling. Ein wenig stolz ist sie auf ihre Menschenkenntnis. Die brachte sie dazu, gemeinsam mit dem zweiten Schöffen ein Urteil umzustoßen. Die dealende junge Frau brauchte nun nicht ins Gefängnis, kam mit einer Bewährungsstrafe davon, danach von den Drogen weg und machte sogar ihre Lehre zu Ende.

Welche Verhandlung ansteht, erfahren die Schöffen immer erst kurzfristig. „Wenn man sehr genau aufpasst, kann man aus der Anklageerhebung des Staatsanwaltes schon ganz viel erfahren“, berichtet Cilli Döhling. Für ihre Tätigkeit wird sie, wie alle anderen auch, vom Arbeitgeber freigestellt. So auch für den Besuch der Jugendstrafanstalt in Adelsheim. „Es war wirklich interessant zu zu sehen, wie die verschiedenen Vollzugsarten funktionieren.“

Noch sehr genau kann sie sich auch an ihre erste Gänsehaut erinnern: „Das war, als zum ersten Mal ein Angeklagter in Begleitung von zwei Polizisten in den Saal geführt wurde und dabei die Kette zwischen Hand- und Fußfessel so typisch rasselte.“

