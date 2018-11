Sie sind Teil des Unternehmenserfolgs

reinhardshof.Der Erfolg eines Unternehmens ist stark von den persönlichen Stärken, Erfahrungen und Kompetenzen der langjährigen Mitarbeiter geprägt.

Mit großer Freude und Stolz ehrte die Firma adaptronic Prüftechnik GmbH deshalb langjährige Mitarbeiter. Wer seit 30 Jahren und länger in einem Unternehmen arbeitet, identifiziert sich mit dem Unternehmen und ist mit Begeisterung, Engagement und viel Verantwortungsgefühl dabei. Max Kast und Wolfgang Ries halten bereits seit 30 Jahren dem Unternehmen die Treue, Dietmar Maier trägt bereits seit über 35 Jahren zum Unternehmenserfolg bei. Diese Mitarbeiter haben im Laufe der Jahre viele Veränderungen mitgetragen, haben so manche Höhen und Tiefen miterlebt und wurden nie müde, sich für adaptronic und den gemeinsamen Erfolg einzusetzen. Sie motivieren sich jeden Tag neu und geben mit ihrer jahrelangen Erfahrung ihr Wissen an die jüngeren Mitarbeiter weiter und sorgen so dafür, dass das Unternehmen weiter gesund wachsen kann. Mit dem Umzug in das neue Firmengebäude am Reinhardshof und der Mehrheitsbeteiligung durch Firma Schleuniger ist das Unternehmen weiter auf erfolgreichem Wachstumskurs und blickt in eine gesicherte Zukunft. ap

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018