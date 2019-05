Silbernen Audi Avant gestohlen

Wertheim.Ein bislang unbekannter Täter (oder mehrere Täter) entwendete am vergangenen Samstag, 4. Mai, im Zeitraum zwischen 11 und 17 Uhr, einen älteren silberfarbenen Pkw Audi A4 Avant (Baujahr 2003). Das Fahrzeug war in der Eichelgasse in Wertheim geparkt, den Zündschlüssel hatte der Fahrzeughalter im Zündschloss stecken gelassen. Möglicherweise wurde das Fahrzeug vom Täter (oder den Tätern) auch „nur“ unbefugt in Gebrauch genommen, um eine „Spritztour“ durchzuführen.

Das Polizeirevier Wertheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Etwaige Hinweisgeber sollten sich unter Telefonnummer 09342/91890 mit der Polizei in Wertheim in Verbindung setzen. pol

