Sinfonische Blasmusik

Anzeige

Wertheim.Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim konzertiert am Dienstag, 15. Mai, um 19.30 Uhr in der Stiftskirche Wertheim unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle. Der Organist Georg Hagel aus Vierzehnheiligen und die Sopranistin Anja Stegemann ergänzen das Blasorchester. Das Benefizkonzert zugunsten der Sprachförderung in den Evangelischen Kindertagesstätten wird vom Förderverein der Stiftskirche in der Pause bewirtet. Karten gibt es im Vorverkauf bei Wenzel-Sicherheitseinrichtungen in der Friedleinsgasse 8 bis 10 und an der Abendkasse erhältlich. Bild: Veranstalter