Singen im Chor fördert soziale Kompetenz

Anzeige

Neben den Ehrenmitgliedern des Vereins und Ortsvorsteher Volker Mohr begrüßte der Vorsitzende Axel Kempf auch Abordnungen der beiden Patenvereine aus Sonderriet und Vockenrot im Gasthaus „Zum Adler“ begrüßen.

Die Präsidentin des Sängerbunds Badisch Franken, Waltraud Herold, nahm die Ehrungen vor. Sie betonte in Ihrer Begrüßungsrede, dass es für sie auch eine Besonderheit sei, so viele Jubilare in einem Verein gleichzeitig zu würdigen. Singen im Chor sei ein Wert an sich, Singen mit anderen und für andere sei ein gesundes Hobby und fördere die soziale Kompetenz. Mit den jeweils passenden Worten überreichte sie die Urkunden.

Für 25 Jahre aktives Singen wurden ausgezeichnet: Reinhold Adelmann, Inge Beck, Eberhard Bernhard, Brigitte Dosch, Ute Dosch, Marianne Gegenwarth, Norbert Gegenwarth, Edith Häffner, Elsbeth Hörner, Friedhelm Klein, Heike Klein, Marina Klein, Hubert Klein, Gisela Konrad, Bruno Kunkel, Marianne Kunkel, Marianne Rücker, Sonja Scheurich, Jutta Schlegel, Hubert Stumpf, Elke Unger, Karin Weimer und Irmgard Weth.

Seit 40 Jahren singt Frieder Kempf im Chor. 50 Jahre als aktiver Sänger dabei ist Helmut Rücker. Für außergewöhnliche 60 Jahre als aktiver Sänger zeichnete die Präsidentin Ewald Dosch aus.

Ausgezeichnet wurden für 25 Jahre als Schriftführerin Marianne Kunkel und für 30 Jahre als Kassier Walter Rempt.

Die Ehrung der passiven Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein übernahm Axel Kempf. 25 Mitglied im Gesangverein sind Robert Adelhardt, Traudel Becker, Dietmar Dosch, Ingrid Hörner, Helmut Hörner, Geertje Klein, Volker Klein, Käthe Klein, Gerda Scheurich, Jürgen Schlegel, Gabriele Stumpf und Herbert Wolz.

Seit 40 Jahren sind Günter Römisch, seit 50 Jahren Robert Scheurich Mitglied. Für 70 Jahre Treue zum Verein wurden Willi Dosch, Heinrich Hörner und Kurt Rücker ausgezeichnet. Zwei Mitgliedern dankteAxel Kempf ausdrücklich für ihr langjähriges Engagement: Friedhelm Klein, der seit 25 Jahren stellvertretender Vorsitzender und seine „rechte Hand“ sei. Ebenso lange ist Norbert Gegenwarth im Vergnügungsausschuss tätig.

In seinem Grußwort gratulierte Ortsvorsteher Volker Mohr den vielen Jubilaren und hob hervor, dass es eine gute Entscheidung war, diese Ehrungen in einer gesonderten Veranstaltung vorzunehmen.

Der Abend wurde mit Liedbeiträgen der „NasSingers“ umrahmt, dirigiert von der neuen Chorleiterin Marion Winkler. Mit dem ersten einstudierten Lied „Der Lindenbaum“ wurde der Abend eröffnet und mit dem neuesten Lied „ Weil´s nocha Zeit is“ wurden die Gäste musikalisch verabschiedet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.06.2018