Sinnliche Musik und Texte

Dertingen.Zu zwei Konzerten mit ihrem aktuellen Programm „Schaukel des Herzens“ hatten die Musiklehrer Julia Grimmer und Hubert Steiner am Wochenende eingeladen. Auftakt war am Freitag in der Wehrkirche in Dertingen.

Pfarrer Bernhard Ziegler hatte nicht zu viel versprochen, als er die rund 70 Besucher voller Freude auf den Abend einstimmte: „Ich freue mich auf ein hochkarätiges kulturelles Ereignis.“ Den Kunstgenuss und die Freude beim Zuhören, den er den Gemeindemitgliedern wünschte, der stellte sich allemal ein.

Das Gedicht „Schaukel des Herzens“ von Rainer Maria Rilke bildete den Rahmen des Konzerts. „Aber nicht Bleiben ist im Schwunge der Sinn“, heißt es im zweiten Absatz des Gedichts. Das Schwungnehmen und Umkehren, Schaukeln und Ausblicken wurden mit Kompositionen für Querflöte und Gitarre klingend und schwingend ausgeleuchtet und durchdrungen.

Auftakt war das „Venezianische Gondellied“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es folgten Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni, Franz Schubert, Georg Friedrich Händel, Enrique Granados und weiteren bekannten Komponisten.

Die heimelige Atmosphäre der ehrwürdigen Dertinger Wehrkirche bildete einen idealen Rahmen für Julia Grimmer mit ihrer Querflöte und Hubert Steiner an der Gitarre. Überzeugend und grandios waren die Musik und die Sinnlichkeit der vorgetragenen Texte. Die musikalische Entdeckungsreise machte viele Stationen und ließ aufhorchen, ob beim Tango oder der Arie.

Mit einem Lächeln verabschiedete sich das Publikum aus dem Gotteshaus und nahm ganz sicher ein wenig vom Schwung der „Schaukel des Herzens“ mit auf den Heimweg.

Ein weiteres Konzert des Duos Grimmer/Steiner gab es am Samstag in der Marienkapelle Wertheim. hw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019