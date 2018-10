„So ändern sich die Zeiten“

Vor oder zurück? Wissen Sie, in welche Richtung heute Nacht an der Uhr gedreht wird? Wenn nicht könnte es sein, dass Sie morgen zu der einen oder anderen Veranstaltung kommen und sich wundern, dass nichts los ist. Weil Sie schlicht eine Stunde zu früh dran sind. Also Klartext: Die Sommerzeit geht zu Ende, die Uhren werden um drei um eine Stunde auf zwei Uhr zurückgedreht.

Die Sommerzeit geht zu Ende? Nicht für die Stadtverwaltung offensichtlich. Jedenfalls nicht ganz. Aufgrund des schönen Wetters darf die Gastronomie in der Innenstadt länger draußen bleiben, lasen wir vor einigen Tagen.

Darüber könnte man schon schmunzeln, zumal „das schöne Wetter“ ja gerade zu Ende gegangen ist. Aber irgendwie ist es doch auch ein ermutigendes Zeichen für eine gewisse Flexibilität.

Zumal der „Goldene Oktober“ ja auch tatsächlich noch nicht ganz vorbei sein soll, jedenfalls so rein sonnenmäßig.

Ist es Ihnen eigentlich auch aufgefallen? Wertheim hört nicht an den Stadtgrenzen auf – die Große Kreisstadt ist irgendwie überall. So feierte etwa der hiesige Ortsverband des Technischen Hilfswerks jüngst seinen 50. Geburtstag in Külsheim. Und bei der Sportlerehrung wurden auch Athletinnen und Athleten ausgezeichnet, die entweder ihren Wohnsitz nicht an Main und Tauber haben oder nicht für einen hiesigen Verein starten – oder gar beides.

„Die Konzerte auf der Burg gehören zu Wertheim wie der Main und die Tauber und sorgen zudem dafür, dass die Stadt nicht nur für Tagesausflügler ein lohnendes Ziel ist.“ Auch dies konnten wir dieser Tag in der Zeitung lesen. Okay, sagen wir da – nur zu viel Lärm machen dürfen die Konzerte nicht.

Nun, wer sich durch die Vorankündigung für drei Highlights im Juli kommenden Jahres „gekämpft“ hat, wird schnell beruhigt sein. Krach, zumal zu viel Krach, ist da eher nicht zu befürchten. Gut für Wertheim und die nähere Region.

Wie wird doch Wolfgang Ambros so schön in dem Text zitiert? „Wenn man älter wird, will man es nicht mehr so laut.“ Der Mann hat Verständnis. Vor ihm gastieren „Viva Voce“ und der „Podestsänger“ Willy Astor.

Und wenn Sie mich jetzt fragen, was denn bitteschön ein „Podestsänger“ ist, muss ich sagen, „keine Ahnung“. Mein Rechtschreibprogramm übrigens auch nicht, das zeigt an dieser Stelle im Text einen Fehler an.

Das allwissende Internet gibt sich ebenfalls unwissend. Der „Podestsänger“ taucht da immer nur im Zusammenhang mit Astor auf, einmal noch mit einem vorangestellten „selbsternannten“.

Also muss des Rätsels Lösung wohl warten, bis „Deutschlands wahrscheinlich berühmtester Verb-Brecher, Silbenfischer und Vers-Sager“ – das sind alles auch Selbstbezichtigungen – im Juli hier auftaucht und man ihm die Frage dann selbst stellen kann.

„Platz da!“ heißt das Instrument, mit dessen Hilfe Eltern einen Platz für ihre Sprösslinge im Kindergarten „bestellen“ können und mit dessen Hilfe die Stadt ihre Bedarfsplanung erstellt. „Platz da“ kann man freudig in der Evangelischen Kindertagesstätte in Dertingen verkünden. Dort wurde das Angebot ausgeweitet und dieser Tage vorgestellt. Kein „Platz da“ heißt es hingegen für den Bereich Kembach und Dietenhan, wie wir – nicht erst – nach einem Besuch der Gemeinderäte der Freien Bürger erfahren haben.

Wer hätte vor noch nicht allzu langer Zeit geglaubt, dass die Verantwortlichen sich noch einmal mit Problemen dieser Art befassen müssen? Da war eher die Rede davon, welche Einrichtung zur Kinderbetreuung – mangels Kindern – wohl als erstes geschlossen wird.

So ändern sich die Zeiten und so verlässlich sind manche Prognosen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018