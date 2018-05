„So etwas hat in unserer Stadt noch gefehlt“

Anzeige

Und doch hat der Experte ja eigentlich nur Selbstverständliches festgestellt: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und es hieß ja ausdrücklich „dürfen sich verletzen“, nicht „sollen“ oder gar „müssen“.

Man kann ihnen nur viel Erfolg wünschen. Nein, jetzt sind nicht oben erwähnte Sachverständige gemeint – wobei das für die natürlich auch gilt – sondern den Mitgliedern der Künstlergruppe „Tartort Wertheim“ und den Verantwortlichen des Kunstcafés im Café Hahn. Egal, ob „unserer Stadt so etwas gerade noch gefehlt“(im sarkastischen Sinn) oder ob „so etwas in unserer Stadt noch gefehlt hat“.

Alleine schon die Tatsache, dass offensichtlich endlich mal wieder nicht „die Stadt“ die treibende Kraft hinter der Initiative war, ist aller Ehren wert. Das tut doch gut.

Nachdem man den Titel „größte Stadt im Main-Tauber-Kreis“ vor geraumer Zeit an Bad Mergentheim verloren und (noch) nicht wieder zurückgeholt hat, kann man sich jetzt darüber freuen, dass es an Main und Tauber die meisten Beschäftigten gibt.

Die andere Große Kreisstadt ist, wenn auch knapp, überholt worden. Besonders imposant, und vielleicht sogar erstaunlich, ist der Anstieg der Zahl der Beschäftigten im produzierenden Gewerbe.

Alles in allem also eine durchaus erfreuliche Entwicklung, die man, gerade in nachrichtenärmeren Zeiten, gern auch mal ausführlicher zur Kenntnis nehmen kann.

Und das mit der größten Stadt müsste doch auch irgendwie zu „reparieren“ sein, oder?

Das Thema „Kommunalwahlen 2019“ hat uns ja schon vergangene Woche an dieser Stelle beschäftigt und es wird, wie Sie sicher auch feststellen, zunehmend häufiger auftauchen.

Auch wenn sie es selber vielleicht/wahrscheinlich nicht so nennen würden, sind die Freien Bürger Wertheims ganz offenbar schon im „Vor-Wahlkampfmodus“.

In der (veröffentlichten) Wahrnehmung sind sie jedenfalls gerade stark verankert. Andere Parteien hingegen sammeln ganz offensichtlich noch ihre Kräfte, oder sind vornehmlich mit sich selbst beschäftigt. Eine davon, bundesweit die Älteste, hat dabei ganz besondere Probleme zu lösen. „Vorstand verzweifelt gesucht“, könnte dabei das Motto lauten. Ob der Spruch „suchet, so werdet ihr finden“ da wirklich ein Trost ist?

„Es kontrolliert ja doch keiner.“ Diesen Satz, mal in erfreuter, mal in verzweifelter Tonlage, hört man häufiger im benachbarten Kreuzwertheim. Meist ist er auf den Straßenverkehr gemünzt und auf die negativen Begleiterscheinungen. „Es kontrolliert ja doch keiner“, haben sich womöglich auch die beiden Jugendlichen gedacht, die es sich Anfang der Woche am Mainufer gemütlich gemacht und dabei verbotene „Genussmittel“ dabeihatten. Nun, die Jungs haben falsch gedacht. Zumindest in diesem Fall hat dann doch jemand kontrolliert.

Ganz und gar nicht verboten sind die Genussmittel, die derzeit auf der anderen, sprich auf dieser Seite des Mains angeboten werden.

Der Französische Markt ist wieder mal in der Stadt. Mit ihm geht die erste Woche der Pfingstferien zu Ende.

