Die neue Straße erschließt den rasant wachsenden dritten Bauabschnitt des Baugebietes „Auf der Bestenheider Höhe“: Gestern wurde die Max-Ernst-Straße offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Reinhardshof. Die Entwicklung bestätige, „Wertheim ist eine tolle Stadt in der lauter nette Leute wohnen und wo alle hinwollen“, freute sich Bürgermeister Wolfgang Stein. An der Max-Ernst-Straße liegen zehn neue Grundstücke, von denen neun bereits verkauft sind, und nicht zuletzt sechs Flächen für Geschosswohnungsbau. Die hier entstehenden 45 Eigentums- und Mietwohnungen sind ebenfalls zum allergrößten Teil schon vergeben. „Wir sind auf einem guten Weg“, stellte der Bürgermeister nicht ohne Stolz fest. „So können wir eigentlich weitermachen.“

Ergebnis Rechnung getragen

Die Bebauung „Auf der Bestenheider Höhe“ trage den Ergebnissen der Wohnungsmarktuntersuchung Rechnung, mit denen sich der Gemeinderat in den vergangenen Monaten und bis in die jüngste Zeit immer wieder beschäftigt habe, so Stein. „Stadtplaner und Gremien sind sich ihrer Verantwortung bewusst und gehen diese Zukunftsaufgabe engagiert an.“ Die Auftragsvergabe für die Erschließung des dritten Bauabschnittes erfolgte im April vergangenen Jahres, gearbeitet wurde dann von Juni 2017 bis Februar 2018. Für Straßen- und Kanalbau lag die Vergabesumme bei 501.000 Euro, zusammen mit Straßenbeleuchtung, Ingenieurleistungen, Bodengutachten und Bepflanzung summieren sich die Kosten für die Erschließung auf rund 700.000 Euro. „Wir bleiben in diesem Rahmen hat man mir aufgeschrieben“, schmunzelte der Bürgermeister.