Söldner stehen im Dienst ihres Publikums

Wertheim.Burgfrühling in Wertheim. Am 30. und 31. März erwachen die Burg und zahlreiche Mittelalter- Gestalten aus ihrem Winterschlaf. Mit einem zünftigen Mittelalterfest wird das Frühjahr willkommen geheißen.

Im Getümmel dabei ist ein Trupp wackerer Ritter. Zwei Tage lagern „Equites – die Ritter der Böhmischen Krone“ in der Burg.

Unter ihnen ist Peter Kredba. Der Schwertkämpfer gehört zu jenen tschechischen Stuntmen, die ihr Geld damit verdienen, an den Wochenenden auf Mittelaltermärkten zu Schwert und Schild zu greifen, um deftige Kämpfe zu zeigen.

Was wie eine wilde Rauferei aussieht, ist meist eine mühsam einstudierte Show. Zweimal pro Woche absolviere man ein Training, so der Ritter. „Die Schläge müssen sitzen, schnell und präzise hintereinander erfolgen, sonst sieht es dilettantisch aus.“ Kinder und Erwachsene hätten dann weniger Spaß am Zuschauen. „Perfekt ist, wenn die Funken stieben und die Kinder begeistert sind“, meint der Ritter, der sich gern als „Söldner im Dienst des Publikums“ versteht. Seine Gruppe tritt beim Fest auf Burg Wertheim aller zwei Stunden auf.

Auf dem Weg vom Ritterlager zur Bühne im Burggraben passieren die Besucher zahlreiche Handwerkerstände, bei denen man den Meistern über die Schulter sehen oder gar selbst mit Hand anlegen kann.

Händler und Mundschenke haben ebenfalls ihre Hütten und Zelte aufgebaut und gestalten so einen Markttag im Mittelalter. Im Zentrum des Geschehens steht eine hölzerne Bühne. Auf ihr spielen die Barden von „Musica Immortalis“ mit uralten Instrumenten.

Daneben hat Janana, die Artistin des Duos „Thalamus“, ihr Gerüst aufgestellt. In luftiger Höhe zeigt sie am Vertikaltuch anmutige Figuren, mal eingerollt in einen Kokon aus Stoff, mal raumgreifend und pendelnd, als wolle sie über die Mauern der Burg davonfliegen.

Auch ein Gaukler gehört ins Programm des mittelalterlichen Burgfrühlings.

Oskar jongliert sich mit seiner unterhaltsamen Art und spektakulären Feuertricks in die Herzen der Zuschauer. Die Veranstalter versprechen ein Programm für die ganze Familie. pm

