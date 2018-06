Sohn des Schiffers wird Handelsmann

Anzeige

Wertheim.Die Schiffmannsfamilie Meyer, weniger bekannt als die Bauer, Buch, Götz, Kreß, Kreßmann, Müller, Seelig oder Wenneis, lässt sich wie diese weit zurückverfolgen. Traditioneller Wohnplatz war das Fischerviertel über der Tauber. Hier wurde Johann Matthäus Meyer am 25. März 1784 als Sohn des Schiffers Johann Philipp Meyer (II) und dessen aus Kocherstetten stammenden dritten Frau Eva Rosina Sophia Catharina Reinhard geboren. 1793 kaufte der Vater von Landamtmann Birckenstock das stattliche Haus Brummgasse 13, das auch den Lebensmittelpunkt von Matthäus Meyer bilden sollte.

Nach des Vaters Tod 1805 machte er sich als Schiff- und Handelsmann selbständig und übernahm den Familienbetrieb. Dazu gehörte auch die Heirat. Am 21. April 1806 ging er seine erste Ehe ein mit Apollonia Haas, der am 10. Februar 1784 in Brückengasse 6 geborenen Tochter des früh verstorbenen Nadlers Johann Peter Haas (I). Dieser hatte der 1720 aus Remlingen eingewanderten jüngeren Haas-Linie angehört.

Dass sie 1788 in Johannes Buch einen Schiffer als Stiefvater erhielt, war wohl wegweisend. Ihr Pastellporträt ist rückseitig mit 1805 datiert, ein Jahr vor der Heirat. Ein früher Tod raffte die 33-Jährige am 1. September 1817 dahin. Von ihren fünf Kindern wurde der älteste, Johann Philipp, später Nachfolger des Vaters, Tochter Sophia ehelichte den bereits vorgestellten Kammerdiener Louis Dreikorn. Matthäus Meyer, der am 3. Dezember 1854 starb, hat sich zuletzt als Weinwirt betätigt.