Solide Basis für künftiges Leben legen

Die Evangelische Kindertagesstätte in Bestenheid hat am Wochenende ihren 50. Geburtstag gefeiert und viele feierten mit.

Bestenheid. „Wenn jede Zahl eine Farbe hätte, dann wäre die der 50 Gold“, sagte Pfarrerin Carolin Knapp gleich zu Beginn. Und „Gold wert“ war auch der Gottesdienst, den sie gemeinsam mit zahlreichen Besuchern in der gut gefüllten Martin-Luther-Kirche am Samstagnachmittag beging. Es war ein fröhlicher, entspannter, ein würdiger erster Teil der Feiern zum 50. Geburtstag der Evangelischen Kindertagesstätte in der Breslauer Straße. Teil zwei folgte dann gestern Nachmittag mit einem Fest in der Einrichtung selbst.

„Unsere Kita“ war ein Programmpunkt überschrieben, in dem eindrucksvoll dargestellt wurde, was in der Kindertagesstätte tagtäglich von morgens bis zum späten Nachmittag so „abgeht“ und wie viele Menschen sich engagieren. Von den Erzieherinnen bis zum Hausmeister reicht die Bandbreite, damit die Mädchen und Jungen sich hier wohlfühlen und gut entwickeln können. Vom „gemeinsamen Haus Erde“ sprach anschließend Pfarrerin Knapp. „Das Haus in dem ich wohne ist sehr groß“, sagte sie, „und ihr seid meine Mitbewohner. Wir sind Nachbarn in dem Haus, in dieser riesigen Wohngemeinschaft. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir das wissen und dass wir uns bewusst sind, dass es dieses Haus nur ein Mal gibt.“