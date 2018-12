Solider Haushalt mit Freiräumen

Wertheim.Auch wenn nach der Einbringung alle Gemeinderäte dem Haushalt für das Jahr 2019 zustimmten, so wurde jedoch in den Stellungnahmen teilweise deutlich Kritik geübt.

Breiteste Zustimmung erfuhr der Haushalt durch die CDU Fraktion. Udo Schlachter formulierte es so: „Wir stellen uns damit hinter unseren Bürgermeister Wolfgang Stein und die Verwaltung und sind uns sicher, damit eine gute Grundlage für die nächsten Jahre zu schaffen.“ So wolle man sich für den dauerhaften Betrieb der Außenstelle des Regierungspräsidiums und der Polizeihochschule einsetzen. In Bezug auf die Kinderbetreuung sagte Schlachter, dass hier die Qualität der Betreuung Vorrang habe. Den Familienpass sehe man als hervorragendes Instrument an: „Die Fraktion steht zu diesem Modell und so lange das Land keinen anderen Vorschlag bringt, auch zu unserer Kindergartengebührenstruktur.“ Weiterhin wolle sich die Fraktion als Motor bei der Entwicklung von Gewerbegebieten erweisen. Der Kreisverkehr am Bahnhof und die Entwicklung des Geländes am hinteren Tauberbereich seien ein struktureller Beitrag zur Qualitätsverbesserung in der Kernstadt. Enttäuscht sei man hingegen vom Hinauszögern des Verkaufs des ehemaligen Krankenhauses. Die Investitionen in Straßen und Feldwege sieht die CDU als „Bekenntnis zu den Menschen in den Dörfern und Stadtteilen“. Die geplante Kreditaufnahme bezeichnete Schlachter als „noch vertretbar.“

Kein Sparwillen erkennbar

„Alles in allem ein solider Haushalt, welcher zwar nicht wirklich Sparwillen erkennen lässt, der aber aufgrund der komfortablen Einnahmensituation Freiräume schafft“, sagte Patrick Schönig stellvertretend für die SPD-Fraktion. Er sah allerdings wenig Entscheidungen im Haushalt, welche die Stadt zukunftsfähig machen: „Das zeigt, dass wir bei elementarten Themen einfach nicht vorankommen.“ So kritisierte er passives Verhalten bei der Schulentwicklung. Die Zukunft des Schulgebäudes an der Alten Steige oder der Förderschule sind in seinen Augen nicht geklärt. Zum Thema Straßenbau sagte er: „Die Priorisierung einzelner Maßnahmen ist für unsere Fraktion nicht durchschaubar.“ Er forderte ein Gesamtverkehrskonzept. Auch in Sachen Familienpass sah er Nachbesserungsbedarf. „Warum tut sich die Verwaltung so schwer damit, für Familien eine echte finanzielle Entlastung zu schaffen?“ fragte er. „Der aktuelle Haushaltsentwurf schafft trotz einer deutlich verbesserten Einnahmesituation gerade das Nötigste, schüttet einige Löcher zu, die sich in den vergangenen Jahren aufgetan haben“, lautete Schönigs Resümee.

Sinnvolle Ausgaben

„Ob wir nun alle gesetzten Ziele im Haushalt 2019 umsetzen werden, können wir erst beantworten, wenn wir uns den Vollzug in einem Jahr anschauen“, sagte Hubert Sadowski für die Fraktion der Freien Wähler. Er bezeichnete die Investitionen in die Kindertagesstätten und die Schulstandorte als „zukunftsweisende und sinnvolle Ausgaben.“ Den geplanten Wärmeanschluss des Feuerwehrgerätehauses und weiterer Wohnhäuser in Nassig nannte er einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz. Insgesamt sah er die Ausgaben an den Ansprüchen der Bürger orientiert. Einen Sparwillen erkannte er im vorgestellten Haushalt allerdings nicht. „Dies ist natürlich auch der guten Einnahmesituation geschuldet und dient dazu, den großen Aufgabenkatalog abzuarbeiten. Aber dennoch gilt: Wer hohe Türme bauen will, muss eben lange beim Fundament verweilen.“ Lob gab es für die vorangegangene Klausur. Doch hier bemängelte Sadowski, dass die gemachten Eingaben keinen Einfluss mehr hatten. Er sprach von einer Entscheidungshilfe in Vorbereitung auf den Haushaltsplan. „Bleibt zu hoffen, dass mögliche Gewerbeansiedelungen nicht weiter durch überzogenen Aktionismus verhindert werden“, äußerte er. Am Ende war er sich sicher, dass der Investitionsstau gleichbleibend hoch sei.

Hausaufgaben bleiben bestehen

Richard Diehm hielt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Statement zum Haushalt 2019. „Es bleiben immer noch als Hausaufgaben die Werkrealschule in Urphar-Lindelbach, die Gemeinschaftsschule Alte Steige und die Edward-Uihlein-Schule auf der Agenda.“ Seine Fraktion hält an der Forderung nach einem Schulsozialarbeiter an jeder Schule und einem Streetworker fest. Zudem mahnte er an, Erzieherinnen über den aktuellen Bedarf hinaus einzustellen, „weil wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch mehr Personal benötigen.“

Deutliche Kritik übte er an der Erschließung von Gewerbegebieten. Das Vorgehen verglich er mit der Vorgehensweise beim Abholzen der Tropenwälder. Mit Nachdruck forderte seine Fraktion, dass es beim Kauf des Bahnhofareals keine Alleingänge der Verwaltung gibt, weil seiner Ansicht nach das Gebäude in städtische Hand gehört. Zudem forderte die Fraktion zukünftig eine bessere Informationspolitik gegenüber den Räten. Trotz der kritischen Äußerungen bewertete nicht nur Diehm den Haushaltsentwurf mehrheitlich positiv. hei

