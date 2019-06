Sombreros und wilde Natur

Wertheim.Die filmische Kreuzfahrt führt entlang der mittelamerikanischen Atlantikküste von Ländern wie Mexiko, Belize, Costa Rica, Panama und Kolumbien. Die im Film gezeigten Ziele in diesen Ländern sind allesamt auch Ziele der Tagesausflüge bei Kreuzfahrten. Außerdem stehen zwei Schiffe im Mittelpunkt, die während der Hochsaison in dieser Gegend Kreuzfahrten anbieten: die gerade erst für über 100 Millionen Dollar generalüberholte Navigator of the Seas, und die schon etwas betagtere Costa Deliziosa. Der FN-Reisefilm ist am Sonntag, 16. Juni, um 17.45 Uhr und am Montag, 17. Juni, um 18.30 Uhr im Roxy-Kino in Wertheim zu sehen. Bild: imFilm Hamburg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019