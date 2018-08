Sommerausflug nach Reicholzheim

Wertheim.Das Erzählcafé pflegt in lockerer Runde den Austausch zwischen den Generationen.

Als Sommerausflug findet das nächste Treffen am Montag, 27. August, um 14 Uhr im Dorfmuseum „Gasthaus Stern“, in der Martin-Schlör-Straße 15, in Reicholzheim statt. Das Thema lautet „Leben auf dem Dorf – früher und heute“.

Der Vorsitzende des Reicholzheimer Heimatvereins Rolf Sommer wird durch das neue Dorfmuseum führen. Anschließend gibt es eine gemütliche Runde mit den Schülerinnen und Schülern der Altenpflegeschule bei Kaffee, Kuchen und kalten Erfrischungsgetränken.

Das Erzählcafé ist eine gemeinsame Initiative der Johanniter-Altenpflegeschule im Hofgarten und des Seniorenbeirats der Stadt Wertheim. Es findet einmal monatlich zu wechselnden Themen statt und ermöglicht den Austausch zwischen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie jungen Menschen wie den Auszubildenden der Altenpflegeschule. Das Erzählcafé steht allen Interessierten offen.

Eine Anmeldung zum Ausflug ist unter Telefon 09342/911020 erforderlich. Wer teilnehmen will, aber keine Fahrmöglichkeit hat, wird von den Johannitern zuhause abgeholt und anschließend wieder nach Hause gebracht.

