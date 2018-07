Sonderriet muss warten

Anzeige

Wertheim.Gesetzt den Fall, der Gemeinderat stimmt in seiner nächsten Sitzung der einstimmigen Empfehlung des Bauausschusses wie erwartet zu, dann verfügt Sachsenhausen in Kürze über ein förmlich ausgewiesenes Sanierungsgebiet. Sonderriet muss hingegen noch etwas warten, kann mit der Verzögerung aber leben, wie Ortsvorsteher Kurt Kraft versicherte. Hat man sie doch letztlich auch selbst zu vertreten, da nach einer Stellungnahme des Ortschaftsrates das betreffende Gebiet ausgeweitet und deshalb das Beteiligungsverfahren noch einmal aufgerollt werden soll.

„Wir freuen uns und sind ganz gespannt, ob die Bevölkerung mitmacht“, sagte Krafts Sachsenhäuser Kollege Udo Beck. „Es gibt einige Objekte, die es verdient hätten, saniert zu werden.“ Was die Mitwirkung angeht, kann er optimistisch sein, denn „von der bisherigen Bevölkerungsbeteiligung liegen Sachsenhausen und Sonderriet an der Spitze“, erklärte Thomas Müller, der die Verfahrensverläufe in beiden Ortschaften noch einmal kurz rekapitulierte.

Hubert Sadowski (Freie Bürger Wertheim) hatte etwas gehört von einer sich möglicherweise ändernden Förderpraxis der Landesregierung und zeigte sich verunsichert, ob Sachsenhausen und Sonderriet dann benachteiligt sein könnten. Derlei Befürchtungen hegte Dezernatsleiter Armin Dattler aber nicht. „Ein Nachteil ist das nicht“, denn förmlich festgesetzte Sanierungsgebiete seien in jedem Fall eine Voraussetzung.