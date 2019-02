Sonja Endlweber berichtet über ihr neues Leben

Nassig.„ Der lange Ritt – sieben Jahre unterwegs in USA, Kanada & Alaska“ heißt die Live-Reportage, mit der Sonja Endlweber am 15. März um 19.30 Uhr in der Wildbachhalle in Nassig gastiert. 10 000 Kilometer hat Sonja Endlweber im Sattel zurückgelegt. Sieben Jahre ritt sie gemeinsam mit ihrem Partner Günter Wamser durch die USA, Kanada und Alaska. Dabei deutete nichts darauf hin, dass Sonja Endlweber einmal das Abenteuer suchen würde. Die promovierte Ökonomin begann ihre Karriere in einer internationalen Unternehmensberatung. Doch eines Tages geriet sie in den Bann des Abenteuerreiters Günter Wamser. Einem spontanen Impuls folgend, tauschte sie Geld und Karriere gegen zwei Pferde und den Traum nach Alaska zu reiten. In ihrer neuen Live-Reportage entführt Sonja Endlweber ihre Zuschauer in das Land der Cowboys und in die Heimat der Wölfe und Grizzlybären. Eintrittskarten gibt es in der Volksbank Nassig. Bild: Abenteuerreiter.de

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019