Sonnenschutzhersteller will sieben Millionen Euro investieren

Bettingen.Das Marktheidenfelder Unternehmen Warema Renkhoff SE plant, auf dem Almosenberg einen Showroom und einen neuen Vertriebsstandort als Ersatz für einen bestehenden in Marktheidenfeld zu bauen.

Der Hersteller von Sonnenschutz will dafür rund sieben Millionen Euro zuzüglich der Grundstückskosten investieren. Vertriebsvorstand Harald Freund stellte am Montagabend dem Wertheimer Gemeinderat die Bauantragsplanung vor. Bereits am Nachmittag informierte das Unternehmen bei einem Pressegespräch. „Der Almosenberg war für uns in der Region erste Wahl“, betonte Freund dabei.

Auf dem 7700 Quadratmeter großen Gelände, angrenzend an das der Firma „Art of Chocolate“, soll neben einem Ausstellungs- und Vertriebsgebäude eine Gartenanlage entstehen, in der Warema seine Ideen dem Kunden, sowohl den Handelspartnern als auch deren Endkunden, vorstellen will.

Neben klassischem Sonnenschutz wie Markisen und Außenjalousien gehören auch Lösungen für die Gartengestaltung – etwa durch Lammellendächer – zum Portfolio des Unternehmens. Ein Verkauf vor Ort ist nicht vorgesehen, so Freund. Trotzdem sollen neben dem Personal, das vom Vertriebsstandort Marktheidenfeld mit umzieht, weitere Mitarbeiter angestellt werden.

Einzigartiges Projekt

Was die Dimension der Präsentationsfläche angeht, betritt der Sonnenschutzhersteller mit dem „Sun Forum“ auf dem Almosenberg Neuland: Zwar verfügen manche Vertriebsstandorte, wie beispielsweise der in Berlin, über Ausstellungsflächen, in Bettingen sei der Ansatz jedoch genau umgekehrt.

Der Showroom, der sich auf rund 500 Quadratmeter Frei- und 580 Quadratmeter Indoor-Ausstellungsfläche plus ein offenes Atrium (280 Quadratmeter) verteilt, wird durch den Vertriebsstandort ergänzt. Für ein solches Vorhaben brauche es eine gute Lage, betont Freund. Die sieht die Unternehmensführung durch die Nähe zur Autobahn und den durch das Outlet Center vorhandenen Publikumsverkehr auf dem Almosenberg gegeben. Entsprechend will Warema mit seinem Showgelände einen „Blickpunkt für die Besucher“ bieten. Das Gebäude wird laut Freund offen und transparent mit vielen Glasflächen und einer eleganten Trägerkonstruktion gestaltet. Zur Straße hin sind zirka 20 Kundenparkplätze vorgesehen. Intensiver Anlieferverkehr sei nicht zu erwarten, versicherte Freund. Findet das Projekt im Wertheimer Gemeinderat seinen Zuspruch, möchte die Warema Renkhoff SE im Frühjahr 2019 mit dem Bau beginnen. Freund rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr. Hier gehe Qualität vor Geschwindigkeit. Aktuell befindet sich das Grundstück noch nicht im Besitz des Unternehmens, es werde gekauft, sobald die Genehmigung der Pläne vorliegt. kab

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018