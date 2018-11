Sophia Schweitzer heimst fünf Titel ein

Der Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim richtete seine jährlich stattfindenden Meisterschaften am Wochenende in der Stadthalle in Lauda aus. Es wurden Konkurrenzen für alle Altersbereiche ausgespielt. Fast alle Vereine des Tischtennisbezirks waren vertreten, bei der Teilnehmerzahl gab es Luft nach oben. Sowohl bei den Damen als auch in der stärksten Klasse der Herren gewannen mit Sophia Schweitzer (ETSV Lauda) und Maurice Anderlik (SV Niklashausen) jugendliche Tischtennisakteure.

Sachkundiges Publikum

Das sachkundige Publikum und natürlich alle Spielerinnen und Spieler sahen viel spannenden Sport mit reichlich spektakulären Ballwechseln beim Wettstreit um Titel und Platzierungen in den Konkurrenzen im Einzel, Doppel und Mixed. Bei allem gesunden Ehrgeiz stand das faire Miteinander im Mittelpunkt.

Zu Titelehren kamen Spielerinnen und Spieler der Vereine TTC Bobstadt, FC Gissigheim, FC Külsheim, ETSV Lauda, SV Niklashausen, SG Niklashausen/Külsheim, TTC Oberschüpf, TSV Schweigern, TSV Tauberbischofsheim und DJK Unterbalbach. Die Bezirksmitarbeiter hatten mit der Durchführung keine Probleme, erstmals eingesetzt wurde die MKTT-Turniersoftware.

In der S-Klasse der Herren war Maurice Anderlik als Titelverteidiger angetreten. In seinem Halbfinale wandelte er einen 0:2-Satzrückstand gegen Marco Henninger (FC Külsheim) in einen 4:2-Erfolg, um dann im Finale gegen Sascha Schanzenbächer (FC Külsheim) mit einem weiteren 4:2-Sieg den Titel zu verteidigen. Anderlik war auch am knappsten aller Finalergebnisse beteiligt. Zusammen mit Johannes Steidten (TSV Tauberbischofsheim) siegte er im Doppel der Herren-S-Klasse mit 14:12 im entscheidenden fünften Satz gegen Schanzenbächer/Henninger (FC Külsheim). Es gab eine Reihe weiterer Finals, die erst im fünften und damit entscheidenden Satz Gewinner fanden. Knapp gewannen im Doppel der Herren-A-Klasse Christoph Muhr/Manfred Slomka (ETSV Lauda) gegen Matthias Betz/Udo Anderlik (FC Külsheim/FC Dörlesberg) im Einzel der Herren-B-Klasse Reinhold Schulte (DJK Unterbalbach) gegen Peter Renk (ETSV Lauda). Gleichfalls im Entscheidungssatz siegten Ben Vogel/Maximilian Braun (SG Niklashausen/Külsheim) im Doppel bei den Jungen gegen Marvin Epp/Leon Kirschning (ETSV Lauda) sowie Marvin Matejka / Fabian Ebner (FC Külsheim / SV Niklashausen) im Doppel der Schüler A-Klasse über Andreas Ihl/Adrian Sack (ETSV Lauda).

Mehrfache Titelträger, zum Teil in ganz unterschiedlichen Altersklassen, bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften sind Maurice Anderlik (SV Niklashausen), Antonia Bamberger (ETSV Lauda), Maximilian Braun (SG Niklashausen/Külsheim), Jakob Düll (FC Külsheim), Marco Henninger (FC Külsheim), Klaus Meder (TSV Schweigern), Tina Neuser (ETSV Lauda), Katharina Schnupp (TTC Oberschüpf), Manfred Slomka (ETSV Lauda) und Jannis Würzberger (FC Külsheim).

Als eifrigste Titelsammlerin erwies sich Sophia Schweitzer (ETSV Lauda), die gleich fünf Titel einheimste.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018